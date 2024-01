Tinet Rubira responde a la última crítica de C. Tangana contra 'Operación Triunfo': “No jugamos tu liga”

Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo, ha salido al paso de las críticas por parte de artistas consagrados que se han acumulado en los últimos días. Y es que a los ataques de Iván Ferreiro, que cargó incluso contra el directivo a título personal, se unió este domingo C. Tangana con unas declaraciones ofrecidas en su entrevista televisiva con Jordi Évole.

“Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de Operación Triunfo, pero no concibo que artistas consagrados con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Sólo somos un programa de televisión. No jugamos tu liga”, escribió el director de Gestmusic en sus redes sociales, poco antes de la emisión de Lo de Évole y tras hacerse viral un avance con las palabras de 'El Madrileño' sobre su programa.

En dicho anticipo, y también en la emisión de prime time, C. Tangana abordaba la polémica que se generó tras protagonizar una “espantada” en OT 2018. Recordemos que después de actuar salió del escenario de inmediato, dejando a Roberto Leal con la palabra en la boca y 'mofándose' a posteriori en sus redes sociales.

“Yo creo que ellos lo buscaron porque yo les dije que hacía la actuación, me la habían pedido muchas veces, y quería hacer la música e irme porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa”, empezó explicando Tangana, como recogemos en nuestra crónica del estreno de temporada.

Además, se refirió a OT como “una pequeña trampa” y opinó que “va sobre el éxito y no sobre la música, el arte, el artista”. “Yo tenía la posibilidad como artista de decir algo sobre ese formato”, explicó a Évole.

Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de @OT_Oficial pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de tv. No jugamos tu liga. #OTDirecto21E — Tinet Rubira (@tinetr) 21 de enero de 2024

Iván Ferreiro, otro artista consagrado que ha criticado a 'OT'

C. Tangana es el segundo artista consagrado que lanza una crítica a Operación Triunfo en pocas semanas de distancia, y coincidiendo con la emisión de OT 2023 en Amazon Prime Video. El primero de ellos fue Iván Ferreiro, a quien Tinet Rubira no respondió de manera directa entonces pero sí reaccionaron desde la Academia Noemí Galera y Manu Guix, quienes también fueron criticados por el cantautor.

En este caso, la crítica de Ferreiro llegó también por medio de una entrevista, donde se refirió al formato como “una carnicería que juega con los sueños de unos chavales, de los que el 90 o 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen”.

Además, llamó “tonto” al propio Tinet Rubira y también arremetió contra el claustro de la Academia de artistas: “Esa gente que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos”.