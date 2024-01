Iván Ferreiro carga contra 'Operación Triunfo', y llama “tonto” a Tinet Rubira y “cantamañanas” a los profesores

En vísperas de la Gala 6 de OT 2023, que ha anunciado ya a su jueza y artistas invitados para la cita en directo de este lunes en Amazon Prime Video, el formato Operación Triunfo ha recibido la dura e inesperada crítica de Iván Ferreiro, que ha cargado contra el programa y sus responsables por ser, a su juicio, “una carnicería que juega con los sueños de chavales”.

“A mí Operación Triunfo me la sopla, e incluso creo que tendría bastantes críticas hacia el programa. Me parece una carnicería que juega con los sueños de unos chavales, de los que el 90 o 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen”, ha opinado el músico, tras ser preguntado por ello en una entrevista reciente en el espacio Último Acorde de Youtube.

Ferreiro, que en sus inicios en Twitter [actualmente conocido como X] se mostraba crítico con los concursos musicales, añade que “me parece una picadora de carne” y lanza una condena sobre la televisión en general: “Cada vez se parece más a eso, a un mundo horrible al que todos miramos”.

Llama “tonto” a Tinet Rubira y “cantamañanas” a los profesores

El artista confiesa que “el OT de Amaia me sorprendió mucho, ella canta increíble y hubo momentos emocionantes”, pero asegura que el formato cada vez “está más alejado de la realidad”. “Para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, la música debería ser lo menos competitivo que hay. Por eso tampoco me interesan los Grammy, ni mierdas de esas. Ni los Oscar, ni los Goya. Me parece una verdadera basura, un estercolero. Ir premiando películas o canciones me parece realmente horrible”, agrega.

Pese a su sorprendente sinceridad, Iván Ferreiro confiesa que su pareja le corta a la hora de lanzar sus opiniones más críticas sobre Operación Triunfo en redes sociales “porque me cagarían todos” y porque le parece “cruel” con los concursantes, y carga contra el productor Tinet Rubira e incluso los profesores de la Academia.

El músico afirma que sería más crítico con OT “si sólo afectara al tonto de Tinet Rubira o a alguno de estos que llevan los programas. Esa gente que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos. Estaría quemándome todo el rato, pero me parece que no tiene ningún sentido”. “Hacen su trabajo, alguien les da el trabajo, y hay que trabajar de lo que sea”, zanja.