Toni Cantó, el fichaje sorpresa de 'Espejo Público' que ha empezado con mitin pro PP y Vox

Desvelado el enigma de Espejo Público. Tras cebar la llegada de un nuevo colaborador con el estilo de Sálvame, el magacín matinal de Antena 3 ha anunciado este lunes 8 de enero el fichaje de Toni Cantó como tertuliano para Más Espejo, su sección de crónica social.

Así lo ha revelado Susanna Griso alrededor de las once de la mañana, después de volver a jugar al misterio con la identidad de su nuevo compañero. La presentadora se ha reunido con el expolítico entre bambalinas para presentarle ante su nuevo público y conocer sus sensaciones ante su regreso a un programa en la pequeña pantalla.

“Casi un año sin pisar un plató de televisión... estoy contento y con ganas”, ha confesado Cantó, que recordemos que fue el rostro estrella del canal ultraderechista 7NN antes de cerrar en marzo de 2023 tras apenas un año y medio en antena.

Sobre esa etapa ha hablado con Griso, que le ha preguntado sobre su vida en el último año: “Estaba haciendo un proyecto de TV que acabó y luego me pegué cuatro meses de desconexión total, de descanso. Ahora estoy con un proyecto en Valencia que tiene que ver con teatro y dando clases en el Ateneo”.

Se define como “actor de teatro” y no “expolítico”

Toni Cantó se ha definido ante la audiencia de Antena 3 como “un actor de teatro”, afirmando que su etapa en política queda ya “lejana”. “Recuerdo la etapa política y la veo ya tan lejana, que hay momentos que incluso me parece mentira haber estado allí”, ha admitido.

Aun así, no rechaza la etiqueta de expolítico: “Estuve casi once años en política y me lo pasé muy bien. Tengo un recuerdo muy bueno de la experiencia”, ha comentado.

Espejo Público, por su parte, ha presentado a su nuevo colaborador con un guiño a su trabajo en la serie de Telecinco 7 vidas, afirmando que Toni Cantó “tiene siete vidas” y recordando todas sus facetas profesionales: la de actor en televisión, su recorrido político por varios partidos e incluso su paso como “showman y cantante” en Mask Singer.

“Estoy muy ilusionado. Siempre me he sentido muy cómodo cuando he venido a vuestro programa, y he estado viendo la lista de colaboradores que tenéis y son estupendos. Espero estar a la altura”, ha comentado a Griso en última instancia, antes de meterse de lleno en asuntos políticos.

Comienza marcándose un 'mitin' pro PP y Vox

Al ser cuestionado sobre si afronta su debut como tertuliano de Espejo Público con alguna línea roja, ha dicho que “siempre me he metido en todos los charcos, no he tenido miedo de meterme en ellos” y ha asegurado que no hay ningún tema del que le incomode opinar.

De hecho, y sin ser preguntado por asuntos políticos, él mismo se ha lanzado a ello en su propia presentación como colaborador: “Estamos en un momento muy delicado, vengo del que espero que sea el futuro ahora en España, con el gobierno de la Comunidad Valenciana que está funcionando bien”.

“¿No te sientes incómodo con la presencia de Vox en el Gobierno [de la Comunidad]?”, le ha cuestionado Griso. “No, creo que en la Comunidad Valenciana estamos ganando derechos, nos están bajando los impuestos e incluso estamos ganando el derecho a decidir en qué lengua se educan nuestros hijos. Mazón y Catalá lo están haciendo bien, y Vicente Barrera por ejemplo es una persona que lo está haciendo de forma muy discreta y que está haciendo un buen trabajo. Es torero, también”.

Preguntado sobre cómo se define políticamente, ha comentado: “Me sigo definiendo de centro. No he cambiado ideológicamente, pero sí siento que me he extremado un poco en la forma. Lo que está pasando en mi país hace que me cabree más, pero ideológicamente sigo como en la época de UPyD”.

Finalmente, al ser cuestionado por temas de crónica social que le gustaría abordar durante su participación en Espejo Público, ha continuado con su discurso político: “Yo que vivo en la Comunidad Valenciana, a veces oigo y escucho que se habla de un posible Gobierno de PP y Vox como si estuviéramos viviendo en la mitad de la Edad Media. Puedo dar fe de que no se ha perdido ningún derecho, las mujeres no lo han hecho, el colectivo LGTBI tampoco, y la situación de la Comunidad está mejorando”.

“Me gustaría reivindicar eso, frente a una izquierda que está todo el día demonizando a la derecha y pactando con el golpismo catalán, con Bildu y con todos los chupópteros que están haciendo que nuestro país deje de mirar por el bien común, y de luchar por la igualdad. Yo que no me considero de derechas, reivindicar los Gobiernos de derechas es necesario”, ha zanjado.

Su primer choque con Samanta Villar

Ya llegado a plató, y en su encuentro con sus nuevos compañeros, Toni Cantó ha protagonizado su primer choque con Samanta Villar a cuenta de asuntos políticos. Tras afirmar que ha sido “cancelado” en muchos lugares por su pasado político, en concreto por no identificarse ideológicamente con la izquierda, la colaboradora le ha lanzado una pregunta directa.

“¿Qué opinas de esos espectáculos, obras de teatro, que se empezaron a cancelar en la Comunidad Valenciana a raíz de la ascensión al poder del PP y Vox?”, le ha preguntado. “No hay tal. La gran censora en este país es la izquierda”, ha defendido Cantó. “Tus compañeros de profesión decían que sí, que les estaban cancelando”, ha apostillado Villar.

En esas, el nuevo tertuliano ha apuntado que “mis compañeros de profesión dicen chorradas como la copa de un pino, como puede decirlo también un fontanero. Que alguien del mundo de la cultura diga algo no quiere decir per se que sea correcto o que tenga razón”. “¿Entonces también dudamos de lo que tú dices?”, le ha repreguntado ella. “Yo incluido. Puedo tener la misma ventaja para hablar de política que un fontanero o albañil”, ha dicho él.

Toni Cantó ha comentado también que hay actores de la derecha “que no quieren salir del armario progre” porque “saben que tiene un coste”. “O sea, que a ti sí que te cancelan pero a los de izquierda no”, ha apuntado Samanta Villar. “Sí, a algunos de izquierdas también. Pero has de estar muy extremado como Willy Toledo”, ha zanjado el actor.