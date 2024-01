Noemí Galera y Manu Guix reaccionan entre risas a las críticas de Iván Ferreiro a 'OT': “Igual te llaman cantamañanas”

Noemí Galera y Manu Guix han tardado menos de 24 horas en reaccionar a las duras críticas que Iván Ferreiro ha lanzado contra OT 2023. La directora de la Academia y el director musical del talent de Amazon Prime Video no han pasado por alto los ataques que el cantante les ha enviado a través de una polémica entrevista.

“A mí Operación Triunfo me la sopla, e incluso creo que tendría bastantes críticas hacia el programa. Me parece una carnicería que juega con los sueños de unos chavales, de los que el 90 o 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen”, expresó el exvocalista de Los Planetas, tras ser preguntado por ello en el espacio Último Acorde de Youtube. Además, se atrevía a llamar “tonto” a Tinet Rubira, director de Gestmusic -productora del formato- y “cantamañanas” a su claustro de profesores.

Las palabras del gallego trascendieron este lunes, horas antes de la sexta entrega de su nueva edición en la plataforma de pago. Un día después, durante el repaso de la gala, Galera y Guix han hecho alusión a las críticas del artista.

Todo sucedió después de que el catalán pidiese a los concursantes más concentración en las actuaciones grupales: “Intentemos ser más rigurosos con esto, porque puede estar mejor. Y estamos en un punto en el que todo tiene que estar bien, desde ya. Elevemos el nivel. Pero bueno podría haber sido un desastre y no lo ha sido”, opinó Manu Guix, antes de que Noemí le interrumpiese.

“Igual te llaman cantamañanas...”, soltó Galera antes de que los dos estallasen en una sonora carcajada. “Pues quizá sí...”, añadió irónico su compañero en un dardo que los concursantes, aislados en la Academia, no supieron entender.

* Puedes ver el momento a partir del minuto 8:00 del siguiente vídeo:

Iván Ferreiro llamó “cantamañanas” a los profesores

El artista confesó durante su entrevista que “el OT de Amaia me sorprendió mucho, ella canta increíble y hubo momentos emocionantes”, pero aseguraba que el formato cada vez “está más alejado de la realidad”. “Para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, la música debería ser lo menos competitivo que hay. Por eso tampoco me interesan los Grammy, ni mierdas de esas. Ni los Oscar, ni los Goya. Me parece una verdadera basura, un estercolero. Ir premiando películas o canciones me parece realmente horrible”, agregó.

Pese a su sorprendente sinceridad, Iván Ferreiro reconoció que su pareja le corta a la hora de lanzar sus opiniones más críticas sobre Operación Triunfo en redes sociales “porque me cagarían todos” y porque le parece “cruel” con los concursantes, y cargó contra el productor Tinet Rubira y los profesores de la Academia.

El músico afirmó que sería más crítico con OT “si sólo afectara al tonto de Tinet Rubira o a alguno de estos que llevan los programas. Esa gente que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos. Estaría quemándome todo el rato, pero me parece que no tiene ningún sentido”. “Hacen su trabajo, alguien les da el trabajo, y hay que trabajar de lo que sea”, zanjó.