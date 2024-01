'OT 2023' tiene nuevo expulsado por mayoría aplastante y provoca el “dramOT” por las dos nominadas

La Gala 6 de OT 2023 tuvo su ración de momentos esperado pero sorprendió con un giro que algunos explicaron por el “karma”. Lo más evidente de la entrega fue la marcha de Álex Márquez, que frente al más del 80% de los votos que se llevó Paul, no tuvo mucho que pelear.

Mientras que la parte inesperada del programa la protagonizaron Violeta y Chiara al convertirse en las nominadas de la semana. Lo que provocará, sí o sí, la ruptura de una de las 'carpetas' más seguidas de la edición. Algo que causó estragos en las redes sociales al no saber a cuál de las dos salvar.

Todo ello en una noche en la que Martin se alzó como el favorito, Edurne - participante de OT 2005 - se sumó al jurado compuesto por Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero y Veintiuno protagonizó la actuación especial.

'Quédate', la actuación grupal con más ritmo

La entrega arrancó con todos los concursantes interpretando Quédate, la sesión de Bizarrap y Quevedo que fue uno de los grandes éxitos musicales de 2022 y se convirtió en la grupal de este sexto programa.

Adiós a Álex Márquez tras una actuación inolvidable de Paul

Álex Márquez fue el primero en subirse al escenario para interpretar el Contigo, de Sebastián Yatra y Pablo Alborán, e intentar ganarse las opciones de seguir una semana más.

Le siguió Paul que apareció a solas frente al piano, para versionar el When The Party's Over de Billie Eilish, un tema con el que había soñado actuar en el talent desde que era niño.

Minutos después, Chenoa anunciaba la decisión del público que, casi por unanimidad, tuvo muy claro quién debía seguir: “Los espectadores han decidido con un 81,2% de los votos que el concursante que debe seguir en la Academia sea Paul”.

Las 6 actuaciones de la Gala

Lucas y Bea entonaron el enérgico Eye of the Tiger, de Survivor, un tema rockero convertido en himno gracias a su aparición como tema central en la banda sonora de Rocky III. La “actitud y la fuerza” de él convencieron a los jueces pero la “expresión corporal” de Bea no gustó por lo que ella se quedó nominada.

Juanjo y Ruslana pusieron toda su seducción en el asador para cantar el I Put A Spell On You de Screamin Jay Hawkins, considerada una de las mejores canciones de la historia del rock and roll. Una actuación que provocó el cruce de la pasarela de ambos.

La siguiente pareja de la noche la formaron Cris y Naiara que pusieron el “flow” urbano con El Farsante de Ozuna. Él “encantó” a Edurne y ella convenció a Buika.

Los cuartos en subir al escenario fueron Álvaro Mayo y Violeta para cantar a las Flowers de Miley Cyrus. Para los jueces, la de él “no fue una de sus mejores actuaciones” por lo que le nominaron, como tampoco fue la de ella y corrió la misma suerte.

Cuando le tocó el turno a Chiara, apareció a solas en el escenario, tocando al piano el Mia de Belén Aguilera que provocó las lágrimas hasta de Chenoa. Pero el jurado la propuso para estar nominada por “desfinar” en algunos momentos y no estar “equilibrada” con la música del piano.

Cerró la ronda de actuaciones Martin bailando en una barra y demostrando su flexibilidad, mientras cantaba el difícil Alors on Danse de Stromae. Los jueces señalaron que debía sentirse “orgulloso” de su número por todo el esfuerzo que requería.

El nuevo favorito y las nominadas de la semana

Martin, Álvaro Mayo y Violeta se alzaron como los más votados para ser favoritos pero el que se llevó tal honor esta semana fue Martin.

Seguidamente, los jueces transmitieron la dificultad de valorar en una gala en la que habían estado todos muy bien y “no habían cuatro nominados” pero debían señalarlos como exige la mecánica, así que los cuatro propuestos para nominación fueron Violeta, Chiara, Bea y Álvaro Mayo.

Los profesores valoraron la “evolución y la actitud positiva” para salvar y Álvaro cruzó la pasarela. Mientras que los compañeros hicieron lo propio votando a Bea. De forma que Violeta y Chiara se convertían en las nuevas nominadas de la semana.