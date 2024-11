Beatriz Luengo desveló, en 'Late Xou', el “estribillo feminista” que se negó a componer por ser todo lo contrario

Este martes, 12 de noviembre, Late Xou contó con Beatriz Luengo y Yotuel Romero como invitados de su noche. Ambos acudieron al programa de La 2 para promocionar Patria y Vida, el documental que ella ha dirigido y él protagonizado.

Explicaron que se trata de una producción que narra la historia de la canción homónima que hace tres años se convirtió en un himno en Cuba contra la represión del régimen y por la libertad del pueblo cubano. La canción, que está prohibida en el país, consiguió dos Latin Grammy.

Para conocer más sobre la pareja, Marc Giró les preguntó por curiosidades sobre ellos y hasta desveló algunas anécdotas que fuentes cercanas habían confesado al presentador, sin que ellos lo supieran.

Así, Giró sacó el mensaje privado que Luengo había enviado por Instagram a la propia Beyoncé, donde le enumeraba la lista de coincidencias que compartían ambas y concluía con que podían ser amigas. Unas palabras que sonrojaron a la artista, que acabó confesando: “Veo muy claro que podríamos conectar”.

Tras las risas, el presentador también quiso saber la historia de la única canción que Luego se negó a componer, por un supuesto “estribillo feminista”. Ella lo confirmó y lo aclaró:

“Hay muy pocas mujeres compositoras en la industria latina y me llamaron una vez. Me dijeron que era imporante el punto de vista femenino y bajo esa idea llegué a con mi coche a una sesión. Me dijeron que ya tenían un estribillo hit, para una canción para una mujer, una artista femenina. Ella al final ni la grabó”, detalló.

Y continuó: “Me dijeron que el estribillo reinvidicaba a las mujeres absolutamente. Me dijeron que era feminista a morir y la canción decía 'quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera'”, lamentó y concluyó que era evidente su posterior negativa a continuar con aquella propuesta.