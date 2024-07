Belén Esteban se disculpó con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos' y abandonó el plató: “He perdido los nervios”

La de este viernes fue una tarde movidita para Belén Esteban en Ni que fuéramos Shhh. El programa invitó a Luis Vicente Rico, más conocido como Pinocho, supuesto hermano de Anabel Pantoja. La tertuliana es muy amiga de ella, su excompañera de Sálvame, así que no le hizo demasiada gracia tener que lidiar con determinados comentarios que se hicieron en el plató del Canal Quickie.

Marta Riesco también se sumó a las críticas contra Anabel, y eso molestó bastante a La Esteban, con la que está tratando de limar asperezas en las últimas semanas.

“¡Os digo una cosa! ¡Yo no soy Anabel Pantoja, soy Belén Esteban!”, soltó indignada la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh. “Pero es tu hermana, ¿no?”, le recordó Riesco. “Es lo que me salga de los cojones, ¿vale?”, respondió airada la de Paracuellos.

“Belén, ¿te parece normal la contestación que me acabas de dar?”, reaccionó sorprendida su compañera. “Sí, porque te voy a decir una cosa: conmigo vas de guay y no quiero nada guay contigo”, se justificó.

Aquello provocó otro cisma entre ellas. Marta le retiró la palabra y Belén se marchó del plató, aunque antes se disculpó con ella: “¿Me puedes perdonar? A lo mejor me he sobrepasado”. Completamente ofendida, la exreportera de Telecinco no aceptó las disculpas. Pocos minutos después, Belén salió de cámara.

Tardó un rato en volver, pero volvió. Al principio se negó a opinar de la entrevista a Pinocho (luego lo hizo), tendió puentes con María Patiño (a la que había dado alguna que otra mala contestación) y pidió perdón otra vez a Marta Riesco: “Perdona, he perdido los nervios”. Ahora sí, la reportera aceptó las disculpas.