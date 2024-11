Belén Esteban vuelve a enfadarse a gritos y deja otro meme televisivo: “¡No cocino más!”

Belén Esteban lleva generando memes mucho antes de que existiera la palabra 'meme', ya fuese en Sálvame, GH ViP o, como ahora, en Ni que fuéramos Shhh, cuyo público espera con ansias que la de San Blas diga su nueva frase estrella: “¡No cocino más!”. La frase se enmarca en su nueva sección dentro del programa, Belén a cenar conmigo, en la que como su propio nombre indica, la tertuliana tiene que cocinar platos de toda índole.

La sección arrancó al inicio de la presente temporada, y desde entonces ha sido casi siempre el mismo: Belén se enfada por los comentarios de sus compañeros y amenaza con dejar de cocinar, pero enseguida vuelve a los fogones para, una vez que termina de cocinar el plato que le toca, llevarse los elogios de todos aquellos que lo prueban.

La secuencia se ha repetido tantas veces que por X (antiguo Twitter) ya circulan recopilaciones de los “¡No cocino más!” de la Esteban e, incluso, tuits de espectadores diciendo “preparado para escuchar cómo Belén dice por decimoquinta vez que no va a cocinar más” o “esperando lo único que me interesa de la Cocina de Belén Esteban, el momento '¡Yo ya no cocino más!'”.

“¡El lunes se ha acabado!”

Desde el programa lo saben, y por eso su director, David Valldeperas, no deja escapar la oportunidad de 'picar' a Belén para que salte y protagonice un nuevo enfado. Uno, por ejemplo, como el que protagonizó este miércoles tras cocinar, por la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, un pollo rebozado al estilo americano con salsa barbacoa.

Víctor Sandoval, Javier de Hoyos y María Patiño coincidieron en señalar que el plato estaba muy bueno, de ahí que los tres le dieran un 10. “Siempre le dais un diez, de verdad”, dijo Valldeperas con cierto hastío. “¡Valldeperas, parece que te joroba que me salga bien la receta!”, reaccionó la Esteban. “No, pero es que el 10 es la excelencia. Ni que fueras Kentucky Fried Chicken”, ironizó el director antes de que Belén, enfada, dijera lo que todos estaban esperando: “¡No voy a cocinar más! ¡El lunes se ha acabado!”. “¡Qué raro!”, respondió Valldeperas entre risas.

“Mira, Valldeperas, vas a tener un problema conmigo. Encima que lo hago, y sabiendo cómo me pongo, tío... No valoras”, añadió la tertuliana. “No quiero que te pongan un cero, pero me gusta la excelencia”, concluyó su director.

Puedes ver el momento a partir del minuto 4:13:23 del siguiente vídeo.