La bronca de dos colaboradores de 'Fiesta' por informaciones contradictorias sobre el documental de 'Bisbal'

Uno de los temas que trataron en Fiesta, este domingo 22 de octubre, fue el de la presencia (para algunos no suficiente) de Chenoa en el documental 'Bisbal' estrenado recientemente en Movistar Plus+.

Sobre dicha producción, publicamos una crítica en la que ya señalábamos que el artista “se desnuda pero no mucho” para plasmar sus 20 años en la música. Así como también nos contó en una entrevista que “no soñaba con ganar Operación Triunfo”.

Sobre esa misma etapa, cuando el cantante entró al talent que le catapultó a la fama, hablaban en el programa de Emma García y más en concreto de su relación con Chenoa. La reportera Laura arrancó explicando que “fuentes muy cercanas dicen que en un primer montaje (...) metieron su historia de amor con Chenoa y la ruptura porque fue la primera polémica que tiene David con los medios (...) al ver esto se cogió un cabreo monumental con la productora y dijo que como Chenoa o algo de ella saliera, él no lo hacía. Ahora sabemos que si ella no aparece es solo porque él no quiere”.

Tras sus palabras, Emma García desvelaba a su compañera que Aurelio Manzano estaba diciendo “algo que no tiene mucho que ver con lo que estabas contando”. Por lo que daba paso al colaborador que aseguró que tiene “muy buena relación ”con el artista y desmintió que pronunciara esa frase sobre ella.

Y señaló lo siguiente: “Cuando se empezó a montar el documental, ellos tenían cinco horas y en realidad dura hora y cuarenta y ocho minutos. Han tenido que quitar muchísimas cosas que no cabían. La cosa es que Chenoa sí que sale en el documental”, aseguró

En ese momento, Ambos se enzarzaron defendiendo sus informaciones, hasta que Emma preguntó quién había visto el documental para confirmar si la cantante aparece o no. Y el único que lo aseguró fue Manzano, señalando que la artista aparece pero quizá no tanto como a sus seguidores les gustaría.

Algo que dio pie a la conclusión de la presentadora que señalaba que quizá no estaban tan desencaminadas las dos informaciones: podía ser que Chenoa apareciera en las imágenes, pero no se centrara tanto el documental en su romance, como muchos espectadores sintieron cuando lo vivieron.