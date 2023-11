La bronca de Noemí Galera a Cris en 'OT 2023' por su actitud en una clase, tras entrar en bucle con la limpieza

Nueva bronca de Noemí Galera en OT 2023, de nuevo con el orden y la limpieza como telón de fondo. Tras dar un primer toque de atención a los 16 concursantes en sus primeras horas en la Academia, la directora se dirigió este miércoles a Cris por emplear el tiempo de una clase para desahogarse por el desorden que habita en las zonas de convivencia.

Galera, que poco antes había mantenido una charla con el participante, Juanjo y Martin y les había mostrado su apoyo por ser los únicos preocupados por cuidar el entorno en el que viven, quiso zanjar el asunto al ver que este había entrado en bucle y no estaba empleando los horarios de ensayos con el profesor Pablo Lluch para trabajar en su canción de esta semana, Leave the Door Open.

“Este ratito es para trabajar la canción. Ya vale, no nos ven millones de personas Cris. Desengáñate, no somos el centro del mundo. Con un poco de suerte nos ven unos cuantos. No quiero que vuelvas a repetir eso, porque no es verdad”, comenzó diciendo la directora tras irrumpir en la clase, y después de haber escuchado al 'triunfito' decir una frase incorrecta sobre el alcance de OT 2023.

Entrando en materia, Noemí le pidió que dejase el tema: “Ya, porque si no entras en un bucle y no sólo no estás trabajando la canción, sino que te llevas a tu compañero por delante. Ya hemos quedado que si queréis hablar de este tema sea después, cuando acaben las clases. Hacéis una reunión y lo ponéis en común”.

En ese sentido, la directora de la Academia advirtió que “mañana vendrá el pase de micros y si no está, te diré: 'perdiste el tiempo de clase hablando de la limpieza y de lo agobiado que estás'. Ahora es para trabajar. Es como si yo llego aquí y entro en bucle por mi casa. Stop. Suficiente”. “He sido la primera en ir allí a ver qué te pasaba, pero ahora es momento de trabajar y de preparar la canción. Y no nos ven millones de personas, cielo. Bájale”, insistió.

Cris explota por la limpieza: “Si esto no cambia me quiero ir”

Estas palabras de Galera llegaron poco después de haber entrado en la Academia preocupada por Cris, que había empezado a llorar desconsolado tras verse superado por la falta de orden y limpieza en las zonas de convivencia. “Estoy desde el primer día recogiendo la mierda de todos” (...) “No puedo más, si esto no cambia me quiero ir”, dijo a sus compañeros Martin y Juanjo. El concursante admitió demás estar “frustrado por todo” y sentirse “solo”.

La directora confesó “entenderle perfectamente”, pero dijo no poder interferir más en esa cuestión después de haber dado ya un toque de atención por ello al grupo completo. “El lunes, cuando os fuisteis a la gala que personas de producción subieron aquí, estaban horrorizados. He hecho muchas ediciones de este programa y nunca jamás me he encontrado algo así. Pero ya no es por vuestra convivencia, es que aquí viene gente a trabajar y vienen visitas. Estáis dando un ejemplo... de mierda. Yo ya he desistido y no sé cómo decirlo. Parezco un sargento, que estoy todo el día con el látigo”, lamentó Galera.

En medio del desahogo de Cris, que seguía llorando intensamente, ella le sugirió proponer una reunión a todos los compañeros para hablar seriamente sobre el tema y repartirse las tareas: “Si sigue así ya subiré yo. Pero no sé cómo se soluciona”, zanjó Noemí.