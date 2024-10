Broncano recibe “saludos de Motos”, niega una “guerra” con él y celebra las subidas de 'El Intermedio' y 'First Dates'

El Hormiguero se volvió a colar un día más en La Revuelta de David Broncano, que sigue naturalizando en TVE el apasionante enfrentamiento televisivo que cada día mantienen en el access prime time de la parrilla. El cómico recibió “saludos” de Pablo Motos por parte de uno de sus invitados, volvió a negar una “guerra” contra el programa de Antena 3 y celebró las buenas audiencias cosechadas el lunes por El Intermedio y First Dates, con bromas sobre una posible cita entre Broncano y Motos en el restaurante del dating show presentado por Carlos Sobera.

Las primeras alusiones a El Hormiguero llegaron a mitad de programa, cuando el presentador de La 1 iba a dar paso a sus entrevistados: Hovik Keuchkerian y Milena Smit, actores que promocionaban la segunda entrega de El Hoyo en Netflix. En ese momento, Grison recordó que el actor había estado la semana pasada en el show de Antena 3: “Lo sé porque es lo que veo yo todas las noches”, vaciló el músico. “Hombre, no me voy a poner el tostón este, ya me lo veo aquí”, argumentó.

Acto seguido, el colaborador propuso una idea a Broncano: “Estaría guapo que un día dejarais los dos programas vacíos y salierais los dos en First Dates, así de la mano”, aseguró Grison, haciendo referencia al otro formato de Mediaset con el que compiten en la franja. “¿Pablo y yo? Yo por mí... Si él quiere ir juntos a First Dates, yo voy”, contestó entusiasmado el de Jaén. “Bueno, no voy a volver a quedar con él, porque le veo un poco resentido...”, añadió Grison, imaginando la decisión final de Broncano al término de la cita.

El presentador de la pública recordó entonces que la semana pasada se vivió una situación similar con la visita de Ana Mena, quien había estado previamente en El Hormiguero. “Podríamos empezar a hacerlo así siempre. Y que Fernando, el responsable de invitados, no tenga que trabajar”, ideó Broncano. “Pero si eso es lo que hacemos siempre. Llevamos haciéndolo siete años, cabrón”, apuntó Grison, desatando las risas en plató. “Si todo el mundo prefiere ir allí primero, ¿qué podemos hacer?”, bromeó entonces Ricardo Castella.

“Yo me entero de quién viene aquí porque veo El Hormiguero un día antes”, añadió su compañero, al tiempo que Broncano desvelaba haber visto el lunes la entrevista de Pablo Motos al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto: “Es muy gracioso. Hay que llamarle, ¿eh? Decidle a Fernando que lo llame hoy o para mañana, cuando sea. ¿Esto se puede legalmente no? Peor sería lo otro...”, dejó caer el de Orcera. “Y que los invitados vayan donde quieran, que es lo suyo”, señaló Castella. “Molaría que hicieras la contraoferta: si el lleva al de Fórmula 1, tú te traes aquí a Ortega Cano”, soltó con sorna Grison antes de que Broncano diese por fin paso a sus invitados.

Hovik manda “saludos” de Pablo Motos a Broncano

Minutos más tarde, durante la entrevista de Broncano a Hovik y Milena, el actor preguntó al cómico por su rivalidad con Pablo Motos: “¿Cómo llevas esta guerra?”, le lanzó Keuchkerian. “No hay guerra. Habiendo guerras de verdad, sería muy pretencioso”, zanjó enseguida el humorista.

“Pablo te manda saludos”, desveló entonces el intérprete, sorprendiendo al presentador. “A ver, por mi parte no hay bronca. ¿Qué saludos me manda Pablo?”, se interesó Broncano mientras Hovik aseguraba que no lo podía decir. “A ver, es verdad que se está llevando desde fuera que parece que hay una pelea, como si fuera un partido de rugby. Por nuestra parte no lo es, nosotros hacemos un programa y ellos otro y están todos bien”, celebró el rostro de la pública, expresando su felicidad por los datos cosechados por otras ofertas secundarias como las de Cuatro o laSexta.

“Ayer me dio alegría porque, al focalizarlo todo en una cosa polarizada de dos programas solo, el resto de programas de esta hora había quedado como que no se habla de ellos y ayer El intermedio y First Dates hicieron máximos, todo el mundo hizo mucha audiencia. Se ha recuperado que todo el mundo suba y nos alegramos bastante porque no es una pelea para nosotros”, aplaudió el televisivo, que volvió a interesarse por el mensaje que Motos le había dado a Hovik durante su visita a Antena 3. “Estuvimos comentando... ¿Cuántas veces me tengo que ir por otro lado para que entiendas que no te voy a contar qué me dijo? No me dijo nada malo, ¿eh?”, aclaró.