El piloto de F1 Colapinto entró al juego de 'El Hormiguero' con ironías a Motos y las hormigas: “¡Qué nombre de mierda!”

El Hormiguero abrió esta semana con la anunciada visita del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. El argentino de apenas 21 años ha supuesto una revolución en los circuitos, y llegó al programa de Pablo Motos convertido en un ídolo para las nuevas generaciones que siguen el motor protagonizando no sólo hazañas en la pista, sino también destacando en las redes por sus momentos divertidos y curiosos que acaban haciéndose virales.

La nueva estrella de la F1 trasladó ese carácter desenfadado al programa de Antena 3 en la que fue su primera visita. Y tal y como funcionó, seguramente no será la última. Porque Colapinto optó por entrar al juego de El Hormiguero y además hacerlo “a la contra”, bromeando e ironizando con su presentador y las hormigas Trancas y Barrancas.

A Pablo Motos se dirigió cuando vio que al presentador le costaba estar cómodo preguntando por un deporte tan especializado como la Fórmula 1. “Vos no tenés ni idea de Fórmula 1”, le dijo entre las risas de las hormigas y los aplausos del público, mientras Motos bromeaba con que “sabe muchísimo” y le explicaba que había entrevistado a Alonso y a Sainz. “Yo te veo medio perdido”, repitió el piloto.

Con las hormigas, ya que éstas sí respondían a sus comentarios y entraban al mismo juego, se lo pasó aún mejor. Cuando Motos presentó a Trancas y Barrancas, Franco Colapinto no se cortó: “¿Trancas y Barrancas? ¡Qué nombre de mierda! Pero por qué...”. Eso sí, las hormigas no se callaron: “¡Lo dijo Franco! ¿Nombre de mierda, y tú te llamas Franco?”.

Cuando Trancas y Barrancas hicieron una mención publicitaria, Colapinto preguntó: “¿Estaban dando la publicidad? ¿Pero están contentas las empresas que den hormigas una publicidad?”, lo que hizo incluso detenerse a Pablo Motos para reírse de la pregunta y la ocurrencia.

El presentador reaccionó: “Tú no sabes lo que venden. Cosa que anuncian, cosa que lo peta”. y Colapinto fue conciliador: “Yo lo compro”.

Colapinto se ha hecho también famoso por usar mucho las palabrotas y expresiones para dar énfasis a sus frases. En ese buen ambiente con el programa, descubrió que no le habían quitado la alarma a los pantalones, y cuando Pablo Motos le dijo que les habían contado que se duchaba con el mono puesto, el piloto lo demostró con una pregunta de sorpresa y muy espontánea: “¿Quién fue el hijo de puta que te dijo esto?”, mientras no paraba de reírse e incluso miraba a sus acompañantes en el plató.

Del mismo modo, no tuvo reparos en explicar al presentador por qué el año que viene de momento no tiene equipo, apuntando a Carlos Sainz Jr: “No tengo equipo. Pasa que Carlos me va a sacar la butaca, tu compatriota. Decile a Carlitos, que vaya a otro equipo, que no joda”.

Más allá de esos momentos de ironías y bromas, la entrevista de El Hormiguero dio para que el joven piloto explicase los sacrificios que ha tenido que hacer desde que era un niño para poder alcanzar su sueño, trasladándose solo a Italia sin saber ni el idioma; o la ayuda que le prestó Bizarrap.

Fue una entrevista divertida y que también dio para la profundidad, demostrando que cuando el programa de Antena 3 se centra en el entretenimiento sigue siendo un formato perfecto para que sus invitados y protagonistas se relajen y se diviertan.

Y por si había dudas, el propio Franco Colapinto lo ha aclarado en su Instagram: “Como me cagué de risa la pasé re bien”.