Broncano reivindicó la sanidad pública ante uno de los mejores cirujanos del mundo: “Todo lo que se invierta es poco”

Este miércoles, La Revuelta arrancó con “la última” celebración por la victoria sobre El Hormiguero, ya que el propio David Broncano auguró que “luego las cosas retomarán su orden natural, y volverá a ganar” Pablo Motos. Por lo que pidió “tranquilidad, vamos a hacer cada uno lo nuestro, disfrutémoslo con calma”.

Tras ello, el programa lo apostó todo al invitado de la noche, sin emitir secciones antes y yendo directamente a la entrevista. El presentador dio paso a Diego González Rivas, “uno de los mejores cirujanos del mundo”, que ha operado hasta en 136 países y que ha evolucionado la “cirugía al hacerla cada vez menos invasiva”.

Durante la charla, Broncano aprovechó para lanzar un mensaje desde la cadena pública: “Es buen día hoy para reivindicar la sanidad española, que es una de las sanidades más potentes del mundo y hay que mantenerla e invertir en ella. Hay que reivindicarla todo lo que se pueda”.

Mirando al invitado, el presentador subrayó: “Todo lo que se invierta en sanidad y en ciencia es poco”. A lo que Rivas añadió que “es importante valorar lo que tenemos”.

Además, desde las cuentas oficiales de La Revuelta dejaron un enlace para la Fundación de Rivas, que tiene como objetivo operar en países sin recursos y a los pocos segundos informaban de que la web estaba saturada. “Qué bonito” añadían desde las redes.

Tras la entrevista, Broncano también le hizo las preguntas clásicas sobre el dinero, el sexo y el machismo o racismo. En cuanto a los ahorros en el banco, Rivas confesó que “a pesar de que mi actividad es en gran parte altruista, tengo la suerte de que algún paciente tiene dinero y quiere que le opere yo. Así que de dinero ando bien”.

Sobre el sexo lamentó que fuera un “mes de locura de viajes” ya que había operado diez ciudades de China en 11 días, después se había trasladado a USA y de Polonia llegó el día anterior: “Así que muy poco”.

Para acabar, reflexionó sobre si era más machista o racista: “Soy cero racista, he viajado mucho y conozco muchas culturas. Por lo que seré algo más machista, aunque no me lo considero, sí que algún comentario, broma...”.