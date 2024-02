La confesión de Buika en 'OT 2023' y su consejo a Abril Zamora: “Quítate esa mierda que no sirve para nada”

La cantante Buika, que forma parte del jurado de Operación Triunfo 2023, confiesa que está “enganchada” a las clases de interpretación que Abril Zamora da a los concursantes del programa. Es, de hecho, lo único que ve del popular talent show que emite Amazon Prime Video. Dice que prefiere obviar el resto de contenidos porque no quiere “dejarse llevar” por las emociones a la hora de valorar a los participantes, aunque sí le gusta asistir, al menos virtualmente, a las clases que imparte la actriz.

Este sábado coincidió con ella en el podcast Dulces y saladas, presentado por Inés Hernand y Andrea Compton, y allí mismo le dio un consejo. Zamora se había mostrado comprensiva con los concursantes que no pueden disfrutar la experiencia porque tienen algún tipo de inseguridad: “Lamentablemente, eso te mina el camino para que puedas pasártelo bien. Yo tengo una lucha constante con lo que proyecto y con lo que piensa la gente de mí. A veces pienso que soy la peor y que lo hago fatal. Eso no me permite disfrutar”, explicó la creadora y protagonista de Todo lo otro.

Al escucharla, Buika le hizo una confesión: “Cuando te escucho hablar, dejas señales. Lo más increíble es que no impones una información, dejas rastros para que el instinto los desarrolle. Das herramientas. Tus cosas sirven para la música y para la vida. Eso me ayuda mucho”.

“A mí me has curado muchas veces”

Su compañera la escuchaba tan emocionada como agradecida. Y Buika pasó entonces a la acción para pedirle, básicamente, que deje de obsesionarse con la opinión de los demás: “Papá Dios te ha dado un tesoro y eso es medicina para muchas personas, así que, con todos mis respetos, no puedes estar con ese ego de 'qué piensan los demás de mí'. Da igual, ¡haz!, porque hay mucha gente se está curando contigo”.

Ella misma, sin ir más lejos, se ha beneficiado de la filosofía de Abril Zamora. “A mí me has curado muchas veces (...). Por favor, ayúdame. Sostén tu personaje conmigo y quítate esa mierda porque no sirve para nada. Cuando te veo, me siento fuerte”, le dijo. “A veces estamos tan ensimismados, que no somos conscientes de lo que representamos ahí fuera. Esta mujer es una bendición para la sociedad”. Zamora no pudo más que responder con palabras de agradecimiento.