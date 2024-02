Susi Caramelo, contra la mascletá de Almeida: “¿Por qué tenemos que pagar sus vaciles?”

La ciudad de Madrid acogió en la mañana de este domingo su primera gran mascletá. La iniciativa se gestó hace un año, cuando el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, prometió a su homóloga valenciana, ambos del PP, que si ganaban las elecciones estrecharían lazos de esta forma. Telemadrid la retransmitió en directo.

Pero la pirotecnia llegó envuelta de polémica. No sólo porque es lo suficientemente potente como para alterar a personas autistas o con alguna sensibilidad especial, sino porque la ubicación de los petardos, en pleno cauce del río Manzanares, es una amenaza para los animales que viven en esta zona de la ciudad tan próxima a la Casa de Campo.

Entre las voces críticas está la de Susi Caramelo, que horas antes de la mascletá mostró su preocupación. “Van a sufrir un montón de animales porque el notas este se quiere pegar la vacilada con su colega de Valencia”, lamentó la humorista en un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. “Si querías traerte algo de Valencia podías invitar a paella a todos los sintecho que hay en Madrid, que está lleno, y podías haber quedado como Dios y no como un tarado y un idiota”, le propuso.

La presentadora grabó el vídeo mientras daba un paseo por Madrid Río, una zona por la que disfruta junto a su perro. Desde que Manuela Carmen subió las compuertas que embalsaban el agua del Manzanares, el cauce se ha recuperado con abundante vegetación y gran cantidad de aves.

“No me caías mal, la verdad. Te vi en un congreso y me caíste hasta simpático, pero ahora me caes fatal, ya no te trago. ¿Por qué tenemos que pagar todo el mundo sus vaciles?”, se pregunta Caramelo en referencia a los 45.980 euros que ha costado la pirotecnia, cinco veces más cara que la que explotó en el final de las Fallas de Valencia.

“No me van a contratar para ningún acto de Madrid”, sospecha la humorista, cuyo último trabajo en televisión fue Cuentos chinos, el programa de Telecinco que presentó Jorge Javier Vázquez en septiembre de 2023. No obstante, añade, tampoco estaba teniendo una gran colaboración con el ayuntamiento de la capital: “Vamos, que me da lo mismo. Me quedo tan ancha”.