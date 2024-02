Joaquín Prat se disculpa por su comentario sobre la mascletá: “Me piden que rectifique y creo que es justo”

Como tantos otros, el programa de Telecinco Vamos a ver llevó a su mesa de debate la polémica mascletá que se va a celebrar en Madrid Río este domingo. Varias asociaciones animalistas habían recurrido a la justicia para intentar evitar que la pirotecnia promovida por el Ayuntamiento de la capital tenga lugar en un espacio natural como este, pero su demanda ha sido rechazada por el juez.

Al hilo de este asunto, el presentador del programa cuestionó que, como señalan los denunciantes, esta actividad pueda ser perjudicial para la salud mental de las personas.

“He tenido la inmensa suerte de estar en muchas mascletás. Es verdad que las mascotas y los animales sufren mucho con los petardos, pero la salud mental de las personas no está en riesgo”, declaró Joaquín Prat. Minutos después, el periodista tuvo que rectificar estas palabras.

“Me piden una rectificación y creo que es justo hacerlo”, anunció. “He dicho que la mascletá no afecta a la salud mental y les pido disculpas porque no he tenido en cuenta, ni muchísimo menos, a las personas que puedan tener trastorno del espectro autopista, epilepsia, etc. Les pido disculpas porque tienen ustedes mucha razón y rectificar es lo que toca”, señaló el presentador de Telecinco para zanjar este tema y corregir su primera intervención.