El “cabreo” de Emma García con Ana María Aldón en 'Fiesta' por prometer un “sorpresón” que luego no dio

Fiesta conectó este domingo con la ciudad leonesa de Ponferrada, donde Ana María Aldón iba a participar como modelo en un desfile de pieles. La tertuliana, subcampeona de Supervivientes 2020 y ex pareja de José Ortega Cano entró varias veces en el programa de Emma García para compartir sus sensaciones previas a la gran cita. Pero no sólo eso, también avanzó un “sorpresón” durante la celebración del desfile. “Va a haber un desfile impresionante con un sorpresón que no se lo espera nadie. Una cosa espectacular. Por Dios, no perderdérselo”, dijo la andaluza.

Puesto el cebo, Ana María se encargó de alimentarlo en cada una de las conexiones que realizó durante las cuatro horas de emisión. “Vais a flipar”, “podéis esperar cualquier cosa”, “estoy de los nervios” y “es una cosa muy gorda” fueron algunas de las frases que Aldón fue diciendo a lo largo de la tarde para generar expectación. Y vaya si lo hizo. “Nos tienes en un sinvivir”, reconoció Emma García, que estaba deseosa de saber cuál era el “sorpresón” que su colaboradora tenía preparado.

Pero Ana María Aldón no soltó prenda. Las únicas pista que dio es que la sorpresa no era solo para ella, sino “para todos” y que era “una buena noticia, pero impactante”. Y para descubrirla, emplazó a sus compañeros de programa al final del desfile: “Tenéis que esperar, porque espero que dé tiempo de verlo en directo en el programa”. Pero no dio tiempo.

A pesar de tratarse de una gran “responsabilidad”, de una noticia “muy muy fuerte” y de una información de la que, según Aldón, se iba a hablar durante toda la semana, la tertuliana midió mal los tiempos y, para cuando Fiesta dio paso a Informativos Telecinco, ella aún no había soltado el bombazo.

Esto, por supuesto, no sentó nada bien a Emma García. “Ella, que es colaboradora de Fiesta, sabe perfectamente cuándo acaba el programa. Y si va a dar la sorpresa un poco más tarde de las 21h, pues nos vamos a cabrear”, dijo la presentadora segundos antes de dar por finalizada la emisión, sin “sorpresón”, ni “bombazo” ni nada, pero con un mensaje para Ana María Aldón: “Nos vamos con un cabreo que no veas”.