Carlos Sobera desvela en 'Planeta Calleja' cuál es su reality preferido de Mediaset: “Es el más fresco y natural”

Carlos Sobera fue el protagonista de la nueva entrega de Planeta Calleja, emitida este lunes en Cuatro con un buen dato de audiencia. El presentador de First Dates viajó hasta Montenegro con Jesús Calleja, con el que habló largo y tendido sobre su carrera televisiva.

Entre otras cosas, el aventurero preguntó a Sobera cuál es su reality favorito de entre todos los que ha presentado en Mediaset, y el vasco lo tuvo claro: “El que más me ha gustado es Supervivientes”. Acto seguido explicó por qué: “Es el más fresco, el más natural y en el que más se lleva al límite a los participantes. Pasan hambre, pero pasan hambre de verdad; a veces pasan frío por las noches cuando llueve; pasan un calor tremendo: les pican unos mosquitos voraces de una manera salvaje”.

“Además, la convivencia competitiva provocan roces que tienes que afrontar, quieras o no. Tú puedes ir de santo bendito a Supervivientes, que alguien en algún momento por algo, te puede sacar de quicio”, añadió el presentador, que también ha tenido sus propios 'roces' con algún concursante: “Me enfadé un poco con Isabel Pantoja. Un poquito. Luego ella se enfadó conmigo y cuando vino a Volverte a ver me lo hizo saber”.

Según el presentador, un día le comunicaron nada más llegar a plató que la cantante quería abandonar el reality. “Claro, tuve que hablar con ella en directo en el programa”, así que le tocó “darle un poco de candela. Un poco”. Afortunadamente para el programa, “la conseguimos convencer” e Isabel Pantoja “duró unas cuantas semanas más en Honduras” antes de su marcha definitiva de la isla.

Tiempo después, ambos se reencontraron en Volverte a ver, programa que Sobera sitúa entre los favoritos de su carrera. “Era un programa muy duro de contenido, porque allí llegaba gente con historias tremendas. A veces incluso había sorpresas en el directo”, contó el presentador a Calleja, ante el que se destapó como un hombre sensible y empático: “Yo he llorado ahí... Bueno, yo lloro en todas partes. Yo soy empático de verdad. Yo escucho, y cuando me cuentan algo que me impacta de verdad se me nota”.

El sufrimiento de Sobera con los retos de Calleja

Carlos Sobera no lloró, pero sí lo pasó mal durante algunos de los retos que Jesús Calleja le propuso para superar sus miedos. Entre ellos, a las alturas, lo que provocó que al presentador de First Dates le entrara el pánico mientras subía en un teleférico. “De verdad que me gusta escucharte pero, ¿te importaría callarte un poquito?”, le dijo nervioso a Calleja, que no paraba de 'picarle': “Eres un puñetero provocador. No quiero ver nada. No voy ni a ver el programa cuando lo emitas. No te muevas. Solo te pido por tu padre que pares. Me voy a acordar de esto toda mi vida”.

Aunque lo pasó mal, Sobera también aceptó subirse a un telesilla. Sin embargo, la experiencia fue tan poco gratificante para él que, una vez llegó a la cima, decidió que él no bajaba en telesilla, sino andando. “¿Cómo que no bajas? Que tenemos una distancia que no llegaríamos ni de noche”, advirtió Calleja. “Me da igual, yo llego de noche”, respondió Sobera, firme en su idea de irse andando.

“A mí no me toquéis las narices. No me digáis que no hay otra manera de bajar”, dijo el vasco, ya un tanto nervioso, ante la insistencia de que bajara por el telesilla. “La gente dirá que estamos haciendo un teatrillo, pero no. Esto ya nos lo avisó en España. Dijo que ni loco subía a un telesilla, pero ha subido. Aunque ahora está jodido”, comentó Calleja mientras Sobera cumplía su palabra y bajaba andando y cantando, alterando por completo la ruta y los tiempos que manejaba el programa.

“Pues fíjate, esto no lo tenía yo calculado. Pensé: 'Bueno, pues este tío ya ha vencido su problema de altura y ahora nos vamos tan panchis. Pues mira, estamos bajando por un camino todo el equipo, la mujer [de Sobera] padeciendo, el otro que se le ha pasado el discurso y se ha puesto a cantar y nosotros nos vamos a meter una pechada de dos horas y pico o tres. Probablemente nos pille la noche y todo porque no venció al miedo en la bajada. Pero, bueno, lo venció en la subida”, apuntó Calleja al respecto.