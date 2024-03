Carlota Corredera habla por primera vez del “gorda traicionera” de Soy una pringada: “Estoy traumatizada por eso”

Carlota Corredera ha roto al fin su silencio sobre las palabras que hace ya siete años la youtuber Soy una pringada profirió contra ella a través de un vídeo compartido en su canal en la plataforma que acabó convirtiéndose viral. En él, la influencer se refería a la expresentadora de Sálvame como “gorda traicionera” en un claim que se apropió mucha gente a través de las redes sociales.

Aprovechando su entrevista a Mara Jiménez en su podcast Superlativas, en el que hablaron de gordofobia y los trastornos alimenticios, la periodista decidió abrirse por un episodio de su vida que le marcó más de lo que jamás ha reconocido. Corredera recordó que en 2017 lanzó su primer libro, una publicación en la que “te desnudas y el único objetivo que yo tenía era ayudar”, y que realizó una firma en Vigo -su ciudad natal- en el que pasó “uno de los días más bonitos de mi vida”.

Una felicidad que enseguida se torció: “Ese día al llegar a casa vi que había un vídeo que se estaba haciendo viral, en el que a mí se me llamaba 'gorda traicionera' y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida”, empezó diciendo en referencia a la publicación realizada por Esty Quesada.

En él, la youtuber criticaba a la periodista tras una importante bajada de peso después de que diera el salto delante de las cámaras de Telecinco: “Ahora va de 'viva lo curvy'. Chica, acabas de adelgazar 60 kilos. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos? Igual era lo suyo. Si adelgazas muy bien, si te quedas de gorda también, pero no puedes ser una hipócrita. ¿Por qué no te quedaste gorda si tanto te gustaba lo curvy. Chica, ser gorda es un sentimiento”, decía Quesada en las imágenes.

“Ese vídeo, que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado, porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... yo también estoy traumatizada por eso”, reconoció Corredera, resaltando que “nunca hablo en público de eso”.

Carlota Corredera: “Yo sentí que conmigo hicieron bullying”

“Me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona. Esa persona lo sabe, además. Yo he vuelto a hablar de ella ni nunca he hablado de ella”, siguió relatando.

Carlota Corredera desveló entonces que empezó a ir “con miedo” a las firmas de libros: “Y cuando se me acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme, porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba y que ejercían una violencia impresionante”, ha lamentado la periodista.

“Yo pensaba: 'Pero, ¿por qué?' Todavía no sé por qué. No entiendo muy bien el objetivo. No entiendo que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying hagan también bullying, porque yo sentí que conmigo hicieron bullying”, sentenció la presentadora antes de continuar con la entrevista.