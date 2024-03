Carlota Corredera desvela por qué rechazó 'Sálvese quien pueda', y Lydia Lozano señala a los que les “decapitaron”

Casi un año después de su final, Sálvame sigue teniendo voz propia a través de quienes fueran sus protagonistas. Dos de ellas, Lydia Lozano y Carlota Corredera, se han reencontrado ante los micrófonos del podcast Superlativas para recordar al histórico programa de Telecinco y, de paso, hacer algunas valoraciones sobre la polémica cancelación que se dictó en los despachos de Mediaset.

“Me parece muy injusto lo que se ha hecho con nosotros”, considera la tertuliana, que actualmente trabaja en varios programas de TVE. Es más, no duda en señalar a quienes ejecutaron aquella “decapitación” que afectó a multitud de rostros conocidos: fue “la cúpula de la cuarta planta”, indica la madrileña para culpabilizar a Borja Prado (el presidente de Mediaset que después “salió por patas”) y Alessandro Salem (consejero delegado de la empresa), a los que menciona por su nombre.

Lozano se muestra sorprendida por el coste económico que suponía Sálvame. “Salíamos baratos”, sostiene, y sugiere que TardeAR, el programa que se emite ahora desde el mismo estudio de grabación, es más caro que su predecesor: “Me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de Sálvame ahora... [Nosotros] lo hacíamos con dos duros y con grandes profesionales que había detrás”.

La periodista tampoco se muerde la lengua –o no demasiado– al hablar de los magacines que ocupan las tardes televisivas. Cuando hace zapping, dice, se encuentra con una forma de hacer televisión distinta, lo ve “todo muy estático”. El alma de Sálvame era callejera, como sacada del barrio de La Latina, y otros programas prefieren un estilo más clásico: “Ahora veo mucho Rich y mucho Palace. Hay mucho postureo. Lo nuestro no era ficticio, era verdad”.

“Estoy muy agradecida a Telecinco, pero las formas no han sido bonitas”

Después de haber perdido audiencia durante muchos meses, la nueva cúpula de Mediaset decidió cancelar Sálvame y el Deluxe en la primavera de 2023. Eran programas en los que, además, se habían hecho algunas críticas a determinados partidos y políticos conservadores.

Fue así como empezaron las “decapitaciones” entre los tertulianos, recuerda Lozano, que dice que entendería los cambios si hubieran servido para mejorar lo presente: “Ahora no son diamantes”, sentencia la madrileña, que prefiere no “hablar de nadie” en concreto porque “cada uno hace su trabajo como puede”.

Por otra parte, Lydia Lozano lamenta que se le haya “vetado” en Telecinco. Tras el final de Sálvame, parte del equipo del programa y la productora del mismo (La Fábrica de la Tele) grabaron con Netflix el docureality Sálvese quien pueda. Desde entonces, dice, las puertas de Mediaset se le han cerrado: “Esta, como se fue a Netflix, ya no pisa Telecinco. ¿Cuánta gente hay ahí que está en otras cadenas? Si hago zapping veo a la gente de Telecinco por todos los programas”, critica.

Y sí, considera que está vetada en la cadena de Fuencarral porque no consigue que la fichen para colaborar con ningún programa, por más que lo intenta su representante: “Para mí, eso es un veto. Y no me voy a explayar porque sé todo lo que le dijeron. Nunca voy a cerrar una puerta, estoy muy agradecida a Telecinco porque he pasado 25 años, pero las formas no han sido bonitas”, lamenta la veterana periodista del corazón, que actualmente trabaja en TVE con Mañaneros y Baila como puedas.

Carlota Corredera rechazó la oferta de 'Sálvese quien pueda'

Sálvese quien pueda recuperó a parte del equipo de Sálvame, aunque hubo ausencias tan notables como las de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. La gallega tuvo la oportunidad de dar el salto a Netflix pero prefirió mantenerse al margen.

“Me lo ofrecieron y pensé que no era mi sitio”, cuenta ahora la presentadora, que en aquel momento llevaba ya casi dos años desvinculada del magacín. “La Fábrica de la Tele me ofreció codirigir este programa de Netflix con David Valldeperas y también estar delante de las cámaras con vosotros”, sin embargo, Corredera, “desde la tranquilidad y el buen rollo”, rechazó la oferta: “Llevaba más de un año sin trabajar en Sálvame y sentí que no era mi sitio”.

Carlota cree que tomó la decisión adecuada. De hecho, no solo no se arrepiente sino que se “alegra” de no haber viajado con los de Sálvame por las Américas: “Después de haber visto todos los episodios, creo que hubiera chocado con Valldeperas. Es como si fuera de mi familia, pero podríamos ser hermanos, y creo que hubiéramos chocado. Creo que hice bien en no cogerlo porque si tengo que elegir entre mi amistad con David y tener un trabajo, me quedo con David”.