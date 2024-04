Carmen Borrego llamó muy enfadada a 'TardeAR' para desmentir una noticia: “El que difame a mi madre será demandado”

Carmen Borrego sigue siendo protagonista de los magacines de Telecinco por su paso por Supervivientes 2024 y, muy especialmente, por las polémicas con su hijo. De hecho, este martes fue noticia por llamar en directo,, enfadada y con tono amenazante a TardeAR para desmentir la información que que en ese momento estaban comentando en el programa de Ana Rosa Quintana: la entrevista que Bigote Arrocet ha dado esta semana a la revista Diez Minutos y en la que asegura, entre otras cosas, que María Teresa Campos echó de casa a José María, el hijo de Borrego.

Según cuenta Bigote, “Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia”, y añade que “decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa”. El director de Diez Minutos, Vicente Sánchez, detalló durante su intervención en TardeAR que estos supuestos hechos ocurrieron en 2015, siempre según el relato de Bigote, cuando José María y su pareja de aquel entonces (una anterior a Paola Olmedo) vivían en la casa contigua a la de María Teresa.

Tras escuchar todo esto, Carmen Borrego llamó por sorpresa a Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, para desmentir las palabras de Arrocet y cargar duramente contra el que fue novio de su madre. “Buenas tardes. Quien conoce a mi madre de hace muchos años sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado. Ya está bien de difamar”, comenzó diciendo, muy cabreada.

“Este señor no tiene domicilio donde enviarle la demanda”

“Recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo aquel que difame a mi madre. No tengo nada más que decir. Buenas tardes”, añadió Borrego, que quiso dar por acabada la llamada en ese justo momento. Sin embargo, repitió una vez más su mensaje: “No tengo nada más que decir Leticia, todo aquel que difame a mi madre será demandado”. “O sea, Bigote”, señaló Ana Rosa.

El apunte de la presentadora dio pie a que Carmen Borrego se explayara un poco más y apuntara a Edmundo, aunque sin citarle. “No se puede destrozar a una familia, incluida a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender. Este señor no es del clan Campos desde hace muchos años, este señor no está en nuestras vidas y este señor no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Este señor ya podría que estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda”, dijo.

“No voy a consentir que nadie difame ni a mi hijo ni a mi madre, mi hijo se tendrá que defender él, que es mayor de edad, pero a mi madre la defiendo yo. A mi madre la defiendo yo. No voy a consentirlo. Se acabó. Se acabó el juego y el daño a la familia Campos, que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada. No lo voy a consentir. Quien difame a mi madre será demandado. Muchas gracias y buenas tardes”, concluyó Carmen Borrego, que acto seguido colgó y dejó con la palabra en la boca a Leticia Requejo, que se quedó con las ganas de hacerle una pregunta.