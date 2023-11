Carmen Borrego y Terelu hablaron de su madre en Canal Sur: “Cuanto más nos apoyemos, más contenta estará ella”

Terelu Campos y Carmen Borrego recordaron este miércoles a su madre, María Teresa Campos, en el programa Gente maravillosa, que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. Las hijas de la histórica comunicadora, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años de edad, hablaron largo y tendido sobre su progenitora en compañía de Moreno, amiga personal de la familia Campos.

La relación con ellas se remonta a principios de siglo, cuando Carmen y María Teresa ficharon a Toñi como reportera de sucesos de Cada día, el primer matinal que condujo la Campos durante su breve paso por Antena 3. La artífice del fichaje fue Borrego, que se fijó primero en ella por su trabajo en Canal Sur, pero fue su madre la que dio la aprobación definitiva. Eso sí, con una condición: que Toñi Moreno se cambiara el nombre. “Lo de Toñi no le gustaba porque sonaba a mercería”, desveló la presentadora.

Así fueron probando con Antonia y Toni, las opciones favoritas de María Teresa, pero al final Toñi se quedó con el nombre que ya tenía. “Me puso el Toni, y yo iba a los barrios donde sucedían los asesinatos y las cosas, y la gente me decía 'Antoñi'. No hubo manera de que aquello cuajara, porque al final te llamas como la gente quiere”.

Al margen de esta anécdota inicial, Carmen Borrego y Terelu Campos hablaron de su actual estado emocional, ahora que se van a cumplir tres meses desde el fallecimiento de su madre. Borrego, por ejemplo, reconoció que le da “mucha paz” tener a Terelu a su lado, y que las dos se apoyan mucho entre sí. “Ahora, desgraciadamente, ya no tenemos a nadie más hacia arriba. Pero nos tenemos las dos, y cuanto más estemos juntas, más nos apoyemos y más nos ayudemos, más contenta estará la que está ahí”, dijo señalando con el dedo hacia arriba.

“Ella no sabe vivir sin mí y, sobre todo, yo no sé vivir sin ella. Somos una familia unida. Mi madre lo quiso así siempre. Ha sido un matriarcado, y ahora el matriarcado lo ha heredado ella. Por tanto, ahora le toca a ella”, añadió antes de comentar, en alusión a los problemas de salud de Terelu en el pasado: “Yo solo le pido a mi madre, que está ahí arriba, y a Dios que no la tenga que volver a cuidar a ella, porque gracias a Dios esté bien. Ella ha sufrido mucho, pero yo a su lado también. Lo que tenemos es que ayudarnos a vivir, pero no porque estemos enfermas o porque nos pase nada”.

Terelu, Carmen y la conexión actual con su madre

Acto seguido, las dos hermanas reconocieron que aún siente muy de cerca a su madre. Tanto, que creen que su conexión con ella traspasa lo emocional. “Me enciende las luces y me las apaga. El primer día no le di importancia, pero cuando te ocurre en repetidas veces...”“, aseguró Borrego.

“A mí me cuesta pensar que todo se acaba, y necesito creer que de alguna manera se regenera en algo. Yo de vez en cuanto también le digo '¿qué te pasa? ¿Qué te ha molestado?' Porque de pronto he visto que ha pasado algo en mi casa. El otro día se me cayó el collar de pronto, me estaba duchando y lo enganché. Fue el día que me enteré de la muerte de Fernando Fernández Tapias [amigo personal de ella]. Dije 'uf'. Y lo primero que pensé fue 'mamá'. Fue instintivo”, comentó, a su vez, Terelu.

Por tanto, ambas siguen hablando con su progenitora, pese a todo. “Yo me levanto por la mañana y hablo con ella, antes de meterme en la cama hablo con ella, le pido consejos de cosas y de verdad creo que está con nosotras”, señaló Borrego en este sentido.