Castilla-La Mancha Media ejemplifica por qué Hitchcock decía que no hay que rodar con animales

“Nunca trabajes con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton”. Esta frase, que se le atribuye a Alfred Hitchcock, sigue dando ejemplos televisivos de a qué se refería el mítico cineasta. El último, en la cadena autonómica CMM, Castilla-La Mancha Media.

En su programa Estando contigo, el veterinario Carlos Rodríguez explicaba cómo cuidar las uñas de los cachorros, para lo que llevó un pequeño perro. La presentadora Julia Rubio se deshizo con él al tenerlo en brazos (lógico por el perrete)... hasta que éste le vomitó encima, sobre su vestido.

Pese a todo, Rubio tiró de profesionalidad y siguió adelante sin darle mayor importancia a lo que acababa de pasar, e incluso bromeando sobre ello: “No pasa nada, me ha echado una pota, cosas que pasan, se ha mareado”.

Inmediatamente, prefirieron sacar el cachorro del plató para que pudiese estar tranquilo, y la presentadora quitó hierro a su mancha: “No hace falta cambiarme, ya me he limpiado, no huele mal”.