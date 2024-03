Chayo Mohedano reaparece en 'Y ahora Sonsoles' con 'recados' a 'Sálvame': “Tuve un Goliat machacándome todos los días”

Apenas unas semanas después del regreso de su madre Rosa Benito a la TV como nueva colaboradora de ¡De Viernes! en Telecinco, Chayo Mohedano también reapareció este lunes 25 de marzo en la pequeña pantalla. En su caso, con una visita a Sonsoles Ónega en Antena 3 en la que habló sin tapujos del “machaque diario” que sufrió “en otra cadena de televisión” en tiempos de Sálvame.

La cantante, que permanecía alejada de los platós desde que hace 9 años dejó de ser colaboradora, acudió a Y ahora Sonsoles para promocionar su nuevo trabajo musical Ave Fénix. Un título que sirvió a la invitada para recordar el “momento malo” que vivió a causa de lo que se hablaba sobre ella en el desaparecido magacín de Mediaset, al que no mencionó por su nombre sino como “Goliat”.

“Durante muchísimo tiempo tuve un Goliat importante machacándome todos los días. Para hablar de ello tengo que hablar de compañeros vuestros, y no quiero”, comenzó contando a Sonsoles, en los primeros compases de la entrevista. La presentadora de Atresmedia dijo no saber a qué se refería, por lo que Mohedano fue más clara.

“Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro”, explicó la sobrina de Rocío Jurado. “Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho. La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar”, añadió, mientras Ónega optó por aparcar el asunto: “No vamos a entrar ahí, porque no es el objeto de esta entrevista”, le dijo.

Sonsoles, a Chayo: “Yo no quiero ir a acorralar”

Sin embargo, pasados unos minutos de entrevista, la propia Chayo Mohedano retomó el tema de su relación con la prensa y, en concreto, lo sucedido en el pasado con Sálvame: “Siento que mi profesión nunca ha importado a la prensa. Les ha importado mucho más lo que pasaba en mi casa. Entendí en su día que no me podía separar de mi apellido, aposté por no callarme, y ya no es que fuese a un programa de televisión a hablar sino que venían a la puerta de mi casa a preguntarme y no tenía escapatoria”.

En ese sentido, la cantante contó que “intenté llevarlo lo mejor posible, pero me hacían mucho daño en mi trabajo. Machacaban mi profesionalidad, mi profesión... Cuando los jefes me decían que no me lo tomara personal, ¿pero cómo no iba a hacerlo si hablaban de mi manera de ser y de vivir? Me estaban haciendo daño. Luego llegué a entender que por mucho que hablase para aclarar las cosas, quien no quisiera entender no valía de nada. Me aparté de la tele y es lo mejor que hice”.

Aprovechando la ocasión, Chayo desveló que en los últimos tiempos “me han llamado para hacerme entrevistas, pero he dicho que no”. Entrevistas relacionadas con la reciente detención de Antonio Tejado, quien fue su pareja, incluida una llamada del mismo Y ahora Sonsoles que Ónega explicó a su audiencia: “Cuando salió el asunto llamamos a Rosario y a su madre, y ninguna quiso hablar. Cuando ha surgido esta entrevista, que es por su trabajo profesional... yo quiero que el personaje que viene a la tele se sienta cómodo, no quiero ir a acorralar”. “Y por eso vengo muy tranquila”, zanjó la invitada.