Ciempozuelos desmonta las mentiras de Ángel Gaitán, colaborador de Iker Jiménez, por una multa de aparcamiento

Ángel Gaitán, el polémico influencer y colaborador de Iker Jiménez, lleva días viendo desmontados tanto los bulos que viene difundiendo sobre la crisis de la DANA como otras afirmaciones sin fundamento que comparte en redes sociales. Si programas como El Intermedio ya han retratado al tiktoker, ahora es una institución pública la que rebate sus comentarios públicos.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos se ha encargado de desmentir unas quejas del televisivo contra el mismo consistorio, a cuenta de una multa de aparcamiento que se le había impuesto y que consideraba injusta. Lo ha hecho evidenciando que la versión que Gaitán daba no se ajustaba a la realidad.

“Harto de tanto inútil, que quiere vivir a costa de sangrarnos a los que lo único que sabemos hacer es trabajar”, escribía el mecánico en la red social X, acompañando a un vídeo donde arremetía contra el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Según su versión, había sido multado durante una visita a un notario, pese a que había cogido un ticket para aparcar y se encontraba dentro de la hora de vigencia de dicho ticket.

“No me quiero cagar en la madre de nadie”, comenzaba diciendo. “¿Alguien me lo puede explicar? ¿No tenéis bastante, Ayuntamiento de Ciempozuelos? ¿Está mal aparcado? Qué sinvergüenzas sois, y lo peor de todo es que es eléctrico. ¿Dónde vamos ya? ¡Nos queréis sangrar!”, bramaba el mecánico, que no tardaba en recibir una respuesta por parte del consistorio municipal.

“Las normas son para todos. ¿No es eso lo que tú dices?”

“Tanta indignación no te ha servido para nada, porque el ticket de la hora no estaba dentro del coche y sí dentro de tu bolsillo, lo que entonces es fuera. Las normas son para todos. ¿No es eso lo que tú dices? Consejo: leer”, replicaban directamente a través de la misma red social.

Para reforzar su réplica, la cuenta oficial del ayuntamiento mostraba las fotografías que tomaron del coche de Gaitán en el momento de la multa. En ellas se puede ver que el ticket no solo no estaba en el parabrisas del vehículo. Además, había estacionado en una zona verde, y no en una azul.

Para recalcar la infracción del colaborador de Iker Jiménez, resaltaban un recibo donde quedaba explicada la normativa: “Válido para estacionar solo en las plazas señalizadas con pintura azul”.

La popularidad de Gaitán crece desde 'Horizonte'

Aunque su ámbito de acción esencialmente era el mundo del motor, con una amplia comunidad de seguidores a sus espaldas, Gaitán ha ganado popularidad en el último mes a nivel general, especialmente a raíz de aparecer en Horizonte. En el plató del programa de Iker Jiménez apareció blandiendo una bandera de España y proclamando orgulloso: “Soy facha”.

Durante los últimos días, Gaitán se ha visto envuelto en polémica por su forma de aprovechar la crisis de la DANA. La acción más polémica fue montar una competición entre pueblos afectados: aquellos dos que lograran más likes en comentarios recibirían una ayuda por su parte. En contrapartida, el creador de contenido había venido atacando a organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, acusándolas de apropiarse de las ayudas que se mandan a Valencia y alentando a la gente a no donar, y animando a contribuir a su recaudación particular, sin que pueda verificarse la cuantía de lo que habría cosechado.