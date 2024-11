Iker Jiménez afirma que “lucha por la libertad” y da gracias a Mediaset y Alessandro Salem: “Gente de honor”

Mediaset cierra filas en torno a Iker Jiménez. Tras los bulos creados y propagados por su programa Horizonte en la cadena Cuatro, así como las polémicas y mentiras que varios de sus colaboradores habituales han protagonizado aprovechando la tragedia de la DANA en Valencia, el presentador inició este jueves su programa dejando claro que cuenta con el total apoyo de su grupo: “Alessandro Salem desde el primer instante me dice por teléfono: 'Estoy contigo'”.

Alessandro Salem es el consejero delegado de Mediaset, que al llegar en sustitución de Paolo Vasile aseguró que quería buscar “una televisión blanca y familiar”. A él quiso referirse Iker Jiménez: “Quiero darle un mensaje a Alessandro Salem, que es el que manda aquí. Porque en el momento cuando todo esto empezó, que todo empieza cuando este equipo se va a Valencia a emitir con una antena como ustedes saben, y a contar quizá lo que no se había contado, lo siento fue así; pues Alessandro Salem desde el primer instante me dice por teléfono... yo estaba en Valencia, no sé si puedo contarlo pero es la verdad: 'Estoy contigo'. 'Estoy contigo'. ¿Y saben lo importante de ese 'estoy contigo'? Él no tenía ni el vídeo, ni las pruebas, ni los datos, ni sabía. Pero me dijo 'estoy contigo', y eso es importante. Eso muchas veces no se cuenta: los directivos no sólo son personas temerosas, como son otros ámbitos de la comunicación, hay algunos que tienen agallas, coglioni, y que me dijeron: 'Tranquilo, yo sé cómo eres'. Porque yo estaba alucinado de lo que venía”.

El presentador dedicó sus 16 primeros minutos de programa a hablar de la polémica que ha provocado. Junto a su colaboradora y pareja, Carmen Porter, no se refirió a ninguno de los bulos en su programa del pasado domingo día 7, cuando Mediaset decidió confiar en su cobertura por encima de sus servicios informativos para la noche. Porter, por su parte, volvió a no disculparse y a ni tan siquiera hacer referencia al mensaje que leyó sobre el parking de Bonaire incluso desafiando a desmentirla: “Por si quieren maquillar algo más”, sentenció entonces.

Al despedir su largo monólogo convertido en la parte final en diálogo, Iker Jiménez aseguró que lo suyo en realidad “es una lucha por la libertad”, y consideró que los desmentidos a sus bulos son una campaña promovida contra él asegurando incluso que han pedido su cabeza: “Aquí no queremos matones, aquí queremos libertad”, repitió. Ana Bernal-Triviño ya matizó el jueves pasado en Conspiranoicos de laSexta esas continuas alusiones a la libertad: “Tenemos el derecho de emitir y recibir información veraz. Veraz. Es que lo dice la misma Constitución”.

El presentador desarrolló su teoría de cómo se estaba articulando esa supuesta campaña, consistente en contar lo que hace en su programa: “Titulares, titulares, titulares... maniobras clarísimas, ustedes lo han visto: vamos a asfixiar a este tipo ya que no podemos, porque tiene bemoles”. También apuntó a los que desmienten bulos, ironizando: “Los bulos, los bulos... Ahora ya cogen la consigna, y todo es bulo”.

Jiménez explicó su opinión de por qué no lo han conseguido: “Ha sido un movimiento de amor, no a mí, no a nosotros, sino a: oye, no queremos que haya maniobras para callar a ciertos programas o ciertos comunicadores. Dicho lo cual, yo mando un abrazo a todos, hasta a los que más palos nos han dado, que me da igual. Y además, es que hemos tenido la suerte de que este grupo, lo repito, que no es fácil, que se buscaba una cascada de acontecimientos. Todo tiene un porqué. Todo es una herramienta. Como te resistes, vuelven con otra herramienta. Y en esta casa, que hará cosas bien y cosas mal como cualquiera, me dijeron: 'Estoy contigo'. Pero no hoy, ni mañana, al principio. Y lo han cumplido. Con lo cual, me siento en deuda. Gente de honor, y punto”.

Para ejemplificar el apoyo completo de Mediaset, Iker Jiménez y Carmen Porter también mandaron un abrazo a “Sandra, la directora de comunicación de Mediaset, que se ha portado genial”, como incidió el presentador. “Cómo te has peleado, eh compañera”, añadió Porter. No se hizo referencia a que el banco ING haya retirado su publicidad de sus programas.

Su vídeo sobre otros medios, y el apoyo de “los influencers”

Tras sus excusas del jueves pasado, Iker Jiménez no entró a desmentir las críticas a los bulos en su programa. En lugar de eso, mantuvo su estrategia de apuntar contra los medios que también informaron sobre el parking de Bonaire, aunque fuera desde la incertidumbre de qué pasaría dentro, en lugar de como él asegurando que había “muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”, y de su pareja y colaboradora Carmen Porter leyendo ese mensaje. En definitiva, Horizonte igualó a los medios que recogían la incertidumbre en torno a ese parking con declaraciones de trabajadores del centro comercial diciendo que “no se sabe cuánta gente puede haber dentro”, con la certeza de su presentador y el mismo programa al decir que había muchos cadáveres. Recordemos que al final la certeza se demostró falsa, y la incertidumbre se tradujo en el mejor de los posibles: no se encontró ningún cadáver.

En esta ocasión, su modo de hacerlo fue hablando de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, pero insistiendo en que no lo ha hecho él... aunque sí un compañero de Cuarto Milenio: “Lo ha hecho un miembro de mi equipo, yo no lo sabía. Es lo más mágico”, dijo el presentador, que explicó por qué no quería emitirlo en su programa en Mediaset: “No vamos a meterlo aquí, porque nuestra cuestión no es enfrentarnos a nadie”... y acto seguido animó a buscarlo y verlo en sus redes, presumiendo de que “es récord de un documental en España prácticamente” por sus 5 millones de reproducciones. Algunas de ellas habrán llegado por este hilo del periodista Dani Domínguez, en el que cita ese vídeo, y desmonta por qué es un “ejercicio de manipulación” para igualar la certeza que Iker Jiménez y Horizonte aseguraron, frente a la incertidumbre de la que informaban muchos medios.

Frente a ese señalamiento a los medios, el vídeo que sí incluyó Iker Jiménez fue un resumen de cinco influencers alabando su vídeo. “Ha sido increíble. Los influencers, a veces tan denostados, ¿verdad? Pues tiene su fuerza, sin duda alguna”, les agradeció. También mostraron distintos tuits en los que le apoyaban. En ningún caso se referían a que habían contado mentiras, sino simplemente le apoyaban y criticaban a otros medios que también hablaron sobre el parking de Bonaire, aunque fuera señalando la incertidumbre y no asegurando que habría muchos cadáveres. Tras emitirlo, Iker Jiménez aseguró que eso lo dejaba en el terreno de las redes porque es “el territorio donde ocurrió realmente, donde yo hice ese tuit, por el que pedí disculpas, porque lo considero así”, incidiendo de nuevo en sus disculpas sólo por su tuit, y no por la cobertura de su programa y el resto de bulos.

Tras agradecer los apoyos al “ejército milenario”, como él mismo lo nombra, Iker Jiménez pronunció otro encendido alegato: “A los que cancelais, a los que habéis tomado las redes como campo de batalla, a los que amedrentáis a las empresas, a los que sabéis que muchos son temerosos y que van a agachar las orejas: Ya vale. Ya vale. Porque creemos en la libertad, porque estamos hartos de maquinaciones, porque sois siempre los mismos”, dijo en su programa de prime time de la cadena generalista perteneciente a uno de los grupos televisivos más grandes e importantes de España.

Cambio parcial de colaboradores

Tras el largo arranque, el programa se desarrolló como habitualmente. En él no participaron ni Pedro Baños, ni Ángel Gaitán, ni Rubén Gisbert.

Sí que siguieron Beatriz Talegón (que al mismo tiempo de nuevo era protagonista en Conspiranoicos de laSexta desmontando sus bulos, y aseguró que “ahora sí viene el momento de acabar con la censura” por el nombramiento de Donald Trump del antivacunas Robert Kennedy, que ha prometido contar “toda la verdad” sobre el origen del Covid), Alejandro Entrambasaguas y Lorenzo Ramírez, que también defiende teorías conspiranoicas como en su obra 'Las claves ocultas del 11M'. Luego se incorporaron igualmente Miquel Jiménez, Marc Vidal, María Jamardo y Roberto Vaquero, presidente del Frente Obrero