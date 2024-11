Ana Rosa apoya a Iker Jiménez y dice “alegrarse” del boicot promovido contra el banco ING

Ana Rosa Quintana quiso hacer este jueves un alto en TardeAR para lanzar un alegato en defensa de Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de los espacio de Mediaset Horizonte y Cuarto Milenio que han aprovechado la tragedia de la DANA de Valencia para propagar en prime time mentiras y bulos sobre la catástrofe. La conductora del magacín vespertino de Telecinco respaldó a sus compañeros, condenando la retirada de la publicidad que el banco ING ha hecho de los dos programas de Iker Jiménez en Cuatro a raíz de todas sus polémicas.

Así lo hizo ante las cámaras, mientras enviaba un mensaje de ánimo a sus compañeros de cadena: “Quiero mandar un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter”, empezó diciendo ante los aplausos del público presente en su plató. “No se puede utilizar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas”, empezó diciendo Ana Rosa, que englobó como “libertad” los bulos y mentiras que se ha demostrado que el programa creó y propagó, cuando la “libre información” que recoge incluso la Constitución Española incide en que debe ser “veraz”.

Acto seguido, aludió al intento de boicot que los fieles de Iker Jiménez, y otros sectores de la ultraderecha, han intentado, promoviendo la cancelación de cuentas con ING. “Lo que pasa es que están recibiendo el pago. Quisieron hacer una operación como ya vivió esta casa en una ocasión y les ha salido mal. Y yo me alegro mucho de que les haya salido mal, me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas, y me alegro mucho de que Iker y Carmen, que como todos los que hacemos programas grabados en directo tantos años, pues a veces... ocurren cosas”, excusó la comunicadora.

Lo cierto es que no fue una vez, sino dos, las que Mediaset se ha visto envuelta en una retirada de anunciantes por polémicas ocurridas en algunos de sus programas. Primero sucedió a finales de 2011, cuando el grupo de comunicación se enfrentó a la presión social y una fuga de anunciantes por la entrevista pagada a la madre de “El Cuco” en La Noria, que desembocaría en la cancelación definitiva del programa. Ocho años después, en 2019, Mediaset se vio en una tesitura similar por el caso de abuso sexual a Carlota Prado acaecido en 2017 en GH Revolution.

“Todos nos equivocamos, claro que sí”, se sumó entonces el periodista Manuel Marlasca, presente en la mesa de actualidad de TardeAR. “Y todos nos equivocamos. Pero Iker salió inmediatamente, lo explicó, pidió disculpas por lo que tenía que pedir disculpas, pero de lo otro me parece una canallada...”, añadió Quintana, refiriéndose al monólogo exculpatorio realizado el pasado jueves 7 de noviembre por Iker Jiménez y que recogimos en este otro artículo. “Y juicios sumarísimos los justos. Qué fácil es juzgar y retirar carnés de periodismo”, sentenció Marlasca.

ING retira la publicidad a Iker Jiménez tras sus polémicas

Esta semana, el banco ING decidía actuar al respecto y tomaba la decisión de dejar de anunciarse en los programas de Iker Jiménez. A través de un comunicado, la entidad explicaba su movimiento, anunciando que “tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria”. Esta acción acabó teniendo como respuesta el mencionado intento de boicot por parte algunos seguidores de Iker Jiménez y otras voces de la ultraderecha, haciendo un llamamiento a cancelar las cuentas bancarias con ING, algo de lo que Ana Rosa Quitana ha reconocido ahora “alegrarse”.

El movimiento de ING llega después de que Iker Jiménez, además de propagar bulos y mentiras sobre la tragedia, también haya dado altavoz a algunos agitadores, como Rubén Gisbert, el reportero que se lanzó al barro para mancharse antes de un directo, o Ángel Gaitán, que ha difundido informaciones falsas que, en uno de los casos, ponía incluso en duda la labor de las ONG que están ayudando en las zonas afectadas.

Esta estregia de Iker Jiménez, que comenzó en 2020 con la pandemia del coronavirus, siendo altavoz de teorías conspiranoicas, dando voz a testimonios sin base científica, y recogiendo opiniones extremistas sobre este y otro tipo de temas, ha otorgado buenos datos de audiencias a Cuatro, pero ha generado el rechazo de algunos sectores, que no han dudado en reprobarle. Primero, el presentador fue desmentido por los propios servicios informativos de Mediaset, y luego ha sido denunciado por gran cantidad de medios de comunicación, que han demostrado sus mentiras y apuntado a la responsabilidad del presentador de Mediaset, como hizo Ana Pastor en su entrevista con verTele.