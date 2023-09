'El Conquistador' sufrió otro abandono, la marcha de una querida concursante y la salvación de los dos odiados

El cuarto episodio de El Conquistador en TVE fue la “crónica de una muerte anunciada” como describió Julian Iantzi al despedir a Garri tras perder el desafío.

Los capitanes de 'El Conquistador' superan su infierno: "Todos hemos tenido que ir a urgencias tras salir"

Más

Joana la había escogido para lucharlo, frente a Finito, Keroseno, Loren y Chase. Este último ganó, dejando a los otros en segundo lugar. Algo que fastidió a muchos de los corocotes que no se cortaron al desear que los hermanos fueran los eliminados.

Sin embargo, la mala decisión de la capitana de las Atabeys hizo que su compañera “menos completa” no pudiera casi ni empezar el reto y se marchara una de las concursantes más queridas. Lo que provocó, además, que se quedaran “al borde de la extinción” por su crítica situación numérica para enfrentar las próximas pruebas de inmunidad.

Todo ello en una noche que arrancó con el abandono inesperado de Carni (Yokahu): “No puedo seguir. Me marcho porque me duele el pecho. Me retiro muy a mi pesar”, lamentó.

La peor crisis de los Corocotes: todos contra Finito y Keroseno

Mientras el equipo de las chicas tiritaban por su falta de miembros y los Yotahus disfrutaban de una situación más favorable, los Corocotes protagonizaron su peor noche.

En el campamento infernal, los capitaneados por Patxi se enzarzaron en una discusión sin precedentes en la que todos dieron la espalda a Finito y Keroseno. Tras pedirles que hicieran autocrítica, ellos se revolvieron para morir matando, quejándose de cada uno de sus compañeros.

Hasta que llegaron a Chase y aseguraron que estaba deseando que se fueran los hermanos para poder seguir su idilio con Andrea. Ella, al escucharles, se desmoronó asegurando que no era cierto y que no quería estar metida en ese lío.

“Hacéis daños colaterales con las vidas privadas”, criticó Patxi refiriéndose a la pareja de Chase. Unas palabras que hicieron que casi todos nominaran a los hermanas con el siguiente argumento: “Preferimos tener menos gente que mala energía, perder a dos que no aportan a una que sí”.

Sin embargo, y a pesar de los deseos de su equipo, quedaron los segundos en el desafío y regresaron celebrando su continuidad.