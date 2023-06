Cristina Tárrega se emocionó al hablar de su nuevo programa en Telecinco y desveló el mensaje de Jorge Javier

Cristina Tárrega arrancará el próximo sábado 1 de julio, a las 22.00, La vida sin filtros, su nuevo programa en Telecinco. Este domingo, la presentadora visitó el plató de Fiesta para promocionar este formato junto a Emma García en una charla en la que la valenciana acabó andando un mensaje de apoyo a Jorge Javier Vázquez, el gran ausente en la emotiva despedida de Sálvame.

Telecinco pone fecha a 'La vida sin filtros' de Cristina Tárrega, que sustituirá a 'Mi casa es la tuya'

La periodista desveló que el catalán fue uno de los primeros en escribirle cuando se anunció su nuevo proyecto con Mediaset. Tárrega explicó que Jorge Javier, actualmente de baja médica, se alegró de la nueva aventura de su compañera y no dudó en enviarle un mensaje diciéndole que se lo merecía después de muchos años como colaboradora de varios espacios del grupo de Fuencarral.

“Él fue el primero en felicitarme. Me dijo: 'Vamos Tárrega, tú y tus tarreguismos'. Y ahora que está malito, solo espero que vuelva pronto”, dijo la comunicadora, que se enfrentará en su nuevo programa a un reto en el que no tendrá “guiones, ni conocimiento previo” de lo que va a pasar en su plató.

Tárrega se emociona al hablar de 'La vida sin filtros'

Acto seguido, Tárrega desveló más información sobre cómo será su nuevo formato en Telecinco y los motivos por los que se ha lanzado a presentarlo: “Voy a llegar a los programas sin saber lo que pasa. Hacía tiempo que no hacía programas porque, por circunstancias, los proyectos no estaban de acuerdo con mi persona y mi persona no estaba de acuerdo con los proyectos. Pero no quiere decir que no hubiera oportunidades buenas. Pero yo siempre buscaba algo en donde yo no fuera protagonista y, sobre todo, los famosos no fueran protagonistas”, empezó diciendo.

“Quería que los espectadores fueran los protagonistas y este es ese programa. La vida sin filtros es donde los testimonios y las personas que vienen son los protagonistas. Yo cuando estoy con ellos hablando puedo desaparecer”, prosiguió la valenciana, que desveló que en su debut abordará “asuntos de familia”. “Son nuestro día a día y por mucho que hablemos de la boda de Falcó o de Ana Obregón, todos tenemos familias y problemas. Y a mí me importa mucho esas situaciones”, aseguró.

Tárrega llegó a soltar algunas lágrimas al hablar de lo importante que es para ella esta oportunidad: “Este es el programa de mi vida... y me emociona”, dijo con la voz quebrada. “Porque lo estaba esperando mucho tiempo. No quería otra cosa. Soy muy cabezona”, aseveró.

Así es 'La vida sin filtros'

Producido por Unicorn Content (El programa de AR), La vida sin filtros ocupará una noche en la que durante las dos últimas semanas se ha emitido Mi casa es la tuya, aunque desde la cadena confirman a verTele que la entrega de anoche, que tuvo como protagonista a Carlos Herrera, fue la última de la actual temporada.

El programa pretende “descubrir historias increíbles del mundo real, de las que no dejan indiferente, de las que llegan al corazón”, destaca Mediaset, que indican que la presentadora no tendrá “guiones ni conocimiento previo” de dichos testimonios. “Nos enseña la realidad tal y como es, sin filtros”.

En cada entrega de La vida sin filtros, el programa abordará un asunto que vertebrará sus contenidos, que serán oportunamente documentados con información, noticias y datos por el copresentador del formato, el periodista Carlos Garayoa. En la primera emisión conoceremos a una pareja de hermanos enamorados que, pese a lo que su entorno opina, pretenden pasar por el altar.