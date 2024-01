Cristina Villanueva dice que “parte de la audiencia” la ha juzgado alguna vez por su físico: “Me dijeron que era rellenita”

Cristina Villanueva asegura que “parte de la audiencia” la ha juzgado alguna vez por su estado físico. La presentadora de laSexta Noticias Fin de semana ha hecho esta afirmación en una entrevista para El Español durante un acto sobre bienestar físico y emocional.

“Nunca nadie [de las empresas en las que ha trabajado] me ha dicho que perdiera peso en mi trabajo. Ha sido una decisión propia. Sí que es verdad que alguna vez por parte de la audiencia sí lo he notado”, comenta al respecto. “Me dijeron que era rellenita, que si estoy embarazada... Pues no, no estoy embarazada”, afirma la periodista, que cree, en este sentido, que las redes sociales “tienen esa parte de odio y de malicia” con la que “intentan hacerte daño”.

Villanueva también sostiene que “vivimos en una sociedad en la que a la mujer se la esclaviza con la imagen”. Sin embargo, cree que las mujeres “intentamos romper con eso”, y se pone a ella misma como ejemplo: “Yo no soy modelo y no pierdo peso porque quiera ser un estándar de belleza, sino todo lo contrario. Lo hago por mí y por mi salud”.

“Estoy bien, me siento bien. No tengo por qué ser hiperdelgada para hacer televisión”, defiende la presentadora, que recuerda que ella no se dedica “a la imagen corporal”, sino a comunicar noticias: “Entonces, puedo estar en el peso que me dé la gana, pero sí sientes esa presión”.