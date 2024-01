Pedro Piqueras recibió un consejo de Vasile cuando se empezó a preocupar con el famoso “apocalíptico”

Un mes después de cerrar su etapa al frente de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras continúa de gira por otros platós de televisión. El veterano periodista visitó este sábado el programa de TV3 Col.lapse, en el que siguió haciendo balance de los 50 años que ha pasado frente a las cámaras.

Pero no sólo eso. El albaceteño desveló que Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset, le pidió que no se obsesionara con las parodias que se hacían sobre él y su manera de contar las noticias con adjetivos como “terrible” y “apocalíptico”.

Fue otro programa de TV3, APM?, quien popularizó un vídeo en el que se recogían todas las frases alarmistas del informativo de Piqueras. Él considera que el montaje no le hacía justicia pero, al verse retratado de aquella manera, pensó que ya no debía decir “ningún adjetivo más”.

“Te voy a decir una cosa: a mí esto me preocupaba”, reconoció el invitado de Ricard Ustrell en Cal.lapse. “Me preocupaba porque soy un tipo muy serio y hacía un informativo serio y equilibrado. Y pasar a la historia como 'el tío del apocalíptico', me fastidiaba”.

Paseaba un día por la calle cuando alguien desde la otra acera le gritó “apocalíptico”: “Ese día dije: 'Qué horror'”.

Poco después conoció en la redacción de Los 40 Principales a Raúl Pérez, el humorista que le imita con ese tono tan catastrofista. “Entré y dije: '¿Quién es el cabrón que me imita?'. Raúl estaba allí haciéndose pequeñito. Ahora somos muy amigos, el fin de semana pasado vino a comer a casa, pero no puedo evitar que siga con eso. 'Joder, Raúl, a ver si un día cuando me retire...'. Y él: 'No, no, es que vivo un poco de ti'”, relató entre risas. “Es una persona extraordinaria”.

Ahora se ríe pero esto es algo que llegó a obsesionarle. Hasta llegó a tratar el tema con el exconsejero delegado de Mediaset: “Le dije: 'Paolo, me preocupa esto de las imitaciones porque es falso'”.

El italiano le dio la razón y un consejo: “'Sí, pero te ha tocado. Y, además, ¿a quién imitan? Al rey, a ti... No es tan grave, tómatelo como un premio'. Y empecé a pensarlo y la verdad es que sí, es un premio porque mucha gente joven no ve los informativos, pero sí que ven las redes, y me conocen por esas historias. Además, que se hacen con mucho cariño. En el fondo, no tengo que estar tan enfadado por aquello y, de hecho, ya no lo estoy”, remató el famoso periodista, que incluso se atrevió a cantar y tocar el piano en la cadena pública catalana.