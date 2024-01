Raúl ('Mozos de Arousa') habla de su carrera en el PP, de seguir en 'Reacción en cadena' tras el 18F y critica a Sánchez

Raúl Santamaría se mueve ahora mismo entre la política y la televisión. El gallego es uno de los tres 'mozos de Arousa' que, desde hace ya unos cuantos meses, triunfa cada tarde en el concurso de Reacción en cadena, de Telecinco. Pero mientras suma una victoria tras otra junto a Borjamina y Bruno, aguarda a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, en las que participa como número 7 por Pontevedra en las listas del PP

Es la misma lista que encabeza el candidato popular y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el que tiene una “muy buena” relación. Tanto que fue él quien le propuso ir en las listas tras su trabajo como concejal en su pueblo natal, Vilagarcía de Arousa. Una propuesta importante que, sin embargo, Raúl no aceptó con facilidad, tal y como el joven ha explicado en una entrevista para El Español.

“La televisión y la política son difíciles de compaginar, cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un 'no' por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más”, desvela al respecto.

Aun así, Raúl llegó a un acuerdo con el PP y con la productora de Reacción en cadena, por lo que “en principio” compaginará su carrera política y el concurso si el 18F sale elegido para entrar en el parlamento gallego. “La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas”, afirma.

Raúl, una “voz crítica” dentro del PP

Durante la entrevista, Raúl explica que entró en el PP después de que el alcalde de Vilagarcía le propusiera a él y a un amigo, tras ver su trabajo en la asociación que tiene junto a Borjamina y Bruno, formar un grupo de Nuevas Generaciones: “Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo”.

Por aquel entonces, el presidente de Galicia aún era Alberto Núñez Feijóo, al que ve como “la muestra de lo que es la valentía frente a la comodidad”, poniendo así en valor que dejara sus mayorías absolutas en tierras gallegas para asumir la presidencia nacional del PP. “Para mí es una persona que sí que piensa en el Estado, en el país, y que lo que busca son los beneficios para España, que no se vende, siempre está”, afirma, a la vez que señala que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Esta defensa a ultranza del líder popular no significa que Raúl comporta todo el discurso de los populares. De hecho, se presenta como una voz crítica dentro de la formación: “Cuando me propusieron lo de las listas les advertí que aceptaba para ser una voz crítica en el partido, no una cabeza que diga sí a todo, diré lo que está mal y lo que se puede mejorar”.

Eso sí, reconoce que “en muchas áreas” sus ideas “van más acordes a las de centroderecha”, aunque no comulgue con ciertas ideas que se asocian directamente con el votante del PP: “Parece que si eres del PP te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico... hay unos clichés que yo no comparto”.

Sus críticas a Sánchez: “Vamos de mal en peor”

Lo que sí comparte con sus compañeros de partido son las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la amnistía: “Al final, lo que se demuestra es que hay diferentes personas que tienen más derechos que otras; que por ser catalán, ahora mismo, tienes más poder que por ser gallego, por ejemplo”.

De hecho, Raúl cree que “vamos de mal en peor” con el líder del PSOE, al que acusa de “aceptar unos chantajes a cambio de ser presidente con la única razón de que no gobierne el Partido Popular”. Es más, tiene “la sensación” de que Sánchez “hará cualquier cosa a cambio de ser presidente del Gobierno”, algo que “es contrario” a la forma de pensar del 'mozo de Arousa', que se metió en política “para intentar ayudar a la gente”. De momento, a nivel municipal y autonómico, ya que la política nacional “son palabras mayores”, aunque no la descarta para más adelante.