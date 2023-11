Las críticas a Lydia Lozano en Netflix provocan un cisma entre los colaboradores de 'Sálvame'

La esencia de Sálvame sigue viva en ¡Sálvese quien pueda!, el docureality de Netflix con el que los tertulianos del histórico programa de Telecinco van a recorrer las Américas. Los dos primeros capítulos se estrenaron este viernes con el drama que tanto caracterizó al ya desaparecido magacín.

Lydia Lozano fue totalmente vapuleada por tres importantes presentadores de Miami. Carolina Sandoval (La Venenosa), Andrés Hurtado y Javier Ceriano se mostraron contundentes con la periodista española, a la que acusaron de inventarse las noticias.

Al valorar las dotes televisivas de los colaboradores de Sálvame, los anfitriones estadounidenses descartaron que Lozano se mereciera seguir en los medios de comunicación.

“La credibilidad que tienes en Miami está en entredicho”, le espetó La Venenosa nada más comenzar. Sus dos compañeros enseñaron el colmillo para sacar todos los trapos sucios de quien fuera estrella de Mediaset hasta hace pocos meses: “Tienes cero credibilidad. Revives a los muertos, afirmas mentiras y generaste una grieta entre el público”, la acusó Ceriano: “¿No sientes que ya estás desfasada y eres un mueble vintage para el futuro del periodismo. Te he visto llorar en Sálvame y eres pésima actriz”.

Lydia siguió recibiendo golpes por todas partes y le llovieron críticas entre sus propios compatriotas. “¡Qué mano de hostias te han dado!”, exclamó Kiko Hernández. “Ha habido un nivel de crueldad innecesario”, consideró María Patiño. “Lo que ha oído esta señora aquí lo ha oído en España 80 veces”, señaló Kiko Matamoros, cuyo comentario generó cierta división entre los delegados de Sálvame.

“En España esto lo ha oído de compañeros con los que lleva trabajando 20 años, pero aquí ha venido un señor al que no conozco de nada a decirle de qué mal se tiene que morir”, observó Hernández, que dijo no entender la reacción que habían tenido ante aquellos ataques en Miami: “Entre nosotros nos matamos, pero cuando alguien de fuera a mordernos siempre hemos saltado a por él. Creo que deberíamos mantener esa unión”, advirtió el colaborador, respaldado por Terelu Campos: “Nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado”, exclamó ella. “Haberlo hecho, Terelu”, le dijo Patiño, “que siempre das lecciones a todo el mundo y no te has levantado [a defenderla]”.

Tras reconocer que no se había sentido apoyada por sus compañeros, Lozano rompió a llorar y amenazó con abandonar el programa. La escena que tantas veces se vio en Sálvame y que ya se sabe cómo acaba.