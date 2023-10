David Bisbal levantó al público de 'That's my Jam' al convertir el 'Y quién es él' de Perales en salsa: “¡Cómo mola!”

La segunda entrega de That's my Jam en Movistar Plus+ volvió a sorprender con una de sus pruebas musicales. En su estreno, fue el dueto formado por Amaia Romero y Rigoberta Bandini las que asombraron con una versión viral de Alaska.

Mientras que en la emisión de este lunes fue David Bisbal quien dejó boquiabierto al público. El almeriense hacía equipo con Amaia Salamanca, y frente a ellos estaba el otro bando formado por Luis Zahera y Blanca Paloma.

Al llegar la prueba estrella, en la que cada uno versionaba una mítica canción de la forma que le tocara, el reparto de temas quedó de la siguiente manera: Blanca tuvo que interpretar el 'Quién maneja mi barca' de Remedios Amaia en versión heavy metal. Algo que hizo sin perder su tono flamenco.

A Salamanca le tocó cantar dos canciones “opuestas” a la vez: 'Bajo el mar' de la BSO de La Sirenita, con la base musical de 'Mi tierra' de Gloria Estefan. Le siguió el actor versionando el 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, mejor de lo que muchos esperaban.

Pero fue Bisbal el que destacó en la prueba, al tocarle interpretar el 'Y cómo es él' de José Luis Perales en versión salsa. “Dentro de lo que cabe no es tan loco pero no es mi estilo”, confesó antes de intentarlo. Pero al escuchar los primeros acordes, entonó y lo logró con creces.

Hasta soltó las caderas para hacer los míticos pasos del baile deseado. “¡Cómo mola. Qué chulo!” acabó diciendo al finalizar el tema y ante los aplausos del público. “Casi lo haces tan bien como yo, tío”, bromeó Zahera. Y finalmente, Bisbal y Salamanca se alzaron como ganadores de la prueba.