Gema López elogia a Jorge Javier tras el final de 'Cuentos chinos' y reivindica: “Siempre iré con la mochila de 'Sálvame'”

Gema López cumplirá este próximo miércoles su primer mes de trabajo en Espejo Público. La periodista debutó en el magacín de Antena 3 el pasado 11 de septiembre, casi tres meses después del final de Sálvame.

Ahora, la tertuliana ha hablado con Lecturas sobre su pasado y su presente profesional, que está ineludiblemente marcado por ambos magacines. “Yo digo que siempre iré con la mochila Sálvame pero es una buena mochila. Me llevó el aprendizaje de los diez años que estuve allí. Estoy muy orgullosa, soy lo que soy por todos los sitios en los que he estado”, dice sobre el programa de Telecinco.

Además, comenta sobre el La Fábrica de la tele que no lo ve volviendo a la parrilla, ni ella volviendo a él, en el corto plazo. “Ahora es un poco complicado volver, pero yo nunca digo de este agua no beberé”, comenta al respecto, a la vez que destaca lo mucho que está disfrutando ahora mismo en Espejo Público: “El último día que terminó Sálvame me preguntaron si me iba a Antena 3 pero ahí no tenía nada cerrado y ahora mismo estoy allí y estoy feliz. Estoy trabajando súper a gusto pero no sé qué va a pasar en un futuro porque yo soy trabajadora y a mí lo que me gusta es trabajar”.

Por ahora, la periodista ha conseguido dejar su impronta en el bloque de crónica social, que ha experimentando una 'salvamización' en este inicio de temporada. “El primer día ya dije a Susanna Griso que les veía muy 'peinados'. Dentro de la línea editorial de lo que es el programa hemos ido abriendo puertas y márgenes para hacer otras cosas”, comenta al respecto. Sobre la catalana, dice sentirse “supermimada” y “súper a gusto” a su lado, pues “me lo está haciendo mucho más fácil”.

En cuanto a sus excompañeros de Sálvame, Gema López afirma que sigue teniendo relación con ellos a pesar de que ya no se ven a diario. Y esto incluye a Jorge Javier Vázquez, con el que habló por el estreno de Cuentos chinos y al que recientemente envío “muy mensaje muy cariñoso” por la abrupta cancelación de su programa. “Jorge sale de todo, esto se borrará rápidamente porque es un maestro de la comunicación. No es porque sea mi amigo, pero es que maneja los tiempos televisivos como muy pocos en la tele lo hacemos. Pronto habrá un proyecto para Jorge Javier”, confía.

“Todos hemos tenido programas que no han funcionado y nuestras carreras han salido adelante”, añade López, que concluye en defensa de su excompañero: “Va a salir de esto perfectamente, los programas se acaban pero la gente no, la gente evoluciona”.