David Bisbal zanja en Telecinco cualquier “confrontación” posible con Chenoa: “Eso lo provocáis vosotros”

Desde que Movistar Plus+ estrenó su documental de David Bisbal, son muchos los titulares que se han generado sobre las alusiones que desde este proyecto se hacen a su relación pasada con Chenoa. Algo sobre lo que se ha insistido también a la presentadora de OT 2023, que vivió un incómodo momento con Sonsoles Ónega hace unos días, y que ha querido zanjar el propio artista almeriense en su última aparición pública.

Preguntado en una alfombra roja por la reportera de Vamos a ver, el magacín de Joaquín Prat en Telecinco, Bisbal se ha pronunciado como nunca antes sobre un tema del que no acostumbra a hablar ante los medios de comunicación. Y lo ha hecho desde el respeto, zanjando cualquier tipo de “confrontación” posible con la que un día fue su compañera de Operación Triunfo y también su pareja sentimental.

“Creo que eso lo provocáis vosotros. A vosotros os gusta mucho la confrontación”, comienza diciendo el cantante, a la pregunta de la periodista sobre Chenoa. “El hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos, o que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros. Yo nunca hablo de mi vida privada, no me gusta. Pocas veces he hablado de este tema, pero diría eso”, añade Bisbal.

En esa línea, el artista nacido en Almería concluye: “Hemos renovado nosotros nuestra música y nuestro trabajo, como para que vosotros no os renovéis después de 19 años”.

La respuesta de Chenoa a Sonsoles Ónega

La respuesta de David Bisbal va en la línea de otras palabras recientes de Chenoa, que vivió un momento incómodo hace una semana en conexión con Y ahora Sonsoles por la que incluso la presentadora de Antena 3 se disculpó.

“Eso ya es incontrolable y yo desisto. Para mí es una relación natural. Han pasado 20 años y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está, pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela que yo no voy a tocar”, dijo la actual conductora de Operación Triunfo.

“Sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros tenéis como una historia, pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos, aunque no os conteste. Es siempre la misma historia y espero que algún día se entienda”, añadió la cantante.