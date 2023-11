Sonsoles Ónega se disculpó con Chenoa por preguntarle insistentemente sobre Bisbal: “¿Qué necesidad hay?”

Sonsoles Ónega entrevistó este viernes a Chenoa aprovechando su presencia en la alfombra roja de los LOS40 Music Awards, la gala de premios organizada por la cadena de radio LOS40.

La entrevista estuvo marcada desde un primer momento por la relación que tuvo con David Bisbal hasta el año 2005, cuando ella misma anunció el fin del mediático noviazgo que se había cocinado en Operación Triunfo. Lo hizo vestida con un chándal que es historia de la televisión.

“Laura Escanes se ha marcado un Chenochándal. Se ha puesto un chándal para cantar su desamor con Álvaro Luna. ¿Eres el icono chandalero?”, le preguntó la presentadora de Y ahora Sonsoles. Aunque dice estar cansada de que el tema surja una y otra vez en cada entrevista, Chenoa se mostró diplomática: “Marqué hace 20 años un hito y creo que no hay nada mejor que echarle sentido del humor a la vida”. La famosa indumentaria, dijo, “está quemada desde hace muchos años”.

Pero Sonsoles no estaba dispuesta a soltar ese 'hueso'. Le indicó entonces que en la pantalla gigante del plató se había proyectado una imagen en la que aparecía ella junto a Aitana y David Bisbal. “¿Significa esto que él está en los premios? ¿Os vais a reencontrar”, quiso saber. “Hombre, Sonsoles, son premios de música y los dos hacemos música. Es normal que haya un reencuentro, aunque será más cordial de lo que se monta fuera. Eso ya es incontrolable y yo desisto. Para mí es una relación natural. Han pasado 20 años y hace mucho tiempo que esta historia en mi casa no está, pero es normal que vosotros tengáis una pequeña telenovela que yo no voy a tocar”, respondió la artista.

“Haces muy bien. Somos unos pesados”, reconoció la presentadora de Antena 3, aunque no abandonó el tema y aprovechó para preguntarle si había visto el documental de David Bisbal. Esta vez, Chenoa se puso algo más seria: “No, no lo he visto porque estoy trabajando muchísimo. Si hago un programa de radio, saco un single y presento un programa, no me da mucho tiempo a ver documentales, la verdad”.

“¿Veis como no había que preguntarle esta gilipollez?”, exclamó Ónega al comprobar que sus palabras no habían gustado demasiado a la cantante, que tiene un fuerte vínculo con Atresmedia. Ella se limitó a sonreír y, después de que le preguntaran por su nuevo trabajo musical, se mostró comprensiva con los periodistas: “Agradezco muchísimo que me atendáis siempre con tanto cariño. Sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros tenéis como una historia, pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos, aunque no os conteste. Es siempre la misma historia y espero que algún día se entienda”, apostilló.

La presentadora también le agradeció que fuera tan diplomática y se comprometió a no preguntarle por David Bisbal cuando tenga ocasión de entrevistarla en el plató del magacín. “Se puede hablar de lo que queráis, sin ningún tipo de problema. Yo jamás preguntaría sobre qué me vais a preguntar. Esto es un diálogo natural, con cariño a mi pasado, presente y futuro”, aclaró ella antes de que acabara la conexión entre un cruce de buenas palabras.

Después, Ónega lamentó haberle hecho esa entrevista: “¿Veis como no puedo hacer caso a los malos? ¡Pregúntale por Bisbal, por Bisbal! ¡No! Si a la mujer le incómoda, ¿qué necesidad hay de incomodarla desde un plató de televisión?”, zanjó la presentadora.