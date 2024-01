Desesperación de Mercedes Milá ante un José María García indomable en TVE: “Que te calles o te doy una bofetada”

La entrega de No sé de qué me hablas este jueves, 18 de enero, se retrasó hasta las 00:20 horas en TVE por el partido de la Copa del Rey. Y precisamente sobre futbol acudieron a hablar José María García y Vero Boquete, invitados por Mercedes Milá e Inés Hernand.

El periodista se sentó primero junto a la veterana presentadora para presentarse al joven público que les acompañaba. Pero el invitado, lejos de hacer caso a las preguntas que le lanzaba Milá, acababa respondiendo el tema que quería y alargándose más de la cuenta. “No estamos en la radio”, le advertían él alegaba que ahora hacía “entretenimiento”.

Así, García recordó sus propios récords de audiencias, aseguró que si entonces hubiera hablado de futbol femenino “no le habría escuchado ni el tato” y desveló a la invitada sorpresa antes de lo programado, provocando la desesperación de la presentadora: “¿Sabes lo que te digo? Que la que me voy a ir soy yo porque no me dejas trabajar. Me estás interrumpiendo toda la noche”.

Antes de dar paso a Boquete, el periodista volvía a interrumpir y levantarse, y Mercedes le obligó a sentarse: “Que te calles o te doy una bofetada. Te puedes tirar dos horas hablando, cállate un poco anda”, suplicó con una complicidad que permitió que él hasta le tirara agua en la cabeza a ella.

Boquete logró entrar y sentarse en plató y hasta pudo contar algo sobre las desagradables situaciones vividas en la Selección: “Íbamos en condiciones en las que no podíamos competir. No nos han dejado medios, ni forma de desarrollarnos. Cuando nos han dado esto somos campeonas del mundo”, subrayó.

Mientras José María García pedía hablar de Rubiales, también quiso que la deportista contara lo que les ocurrió en Canadá y señaló los problemas que tienen con la publicidad que “no está interesada en ellas”. Todo temas que no eran los que interesaban a Milá y Hernand que intentaban retomar los mandos continuamente.

. @VeroBoquete nos cuenta algunas de las situaciones desagradables que vivió con la selección española.

•#NoSéDeQuéMeHablas6 pic.twitter.com/fyJZnyPlja — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) 18 de enero de 2024

Hasta que Hernand, asombrada por la desobediencia del invitado, comentaba con su compañera: “Es indómito”, y acababan riéndose y dando la palabra a Boquete siempre que había un segundo de silencio.

Así como también Mercedes aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a Jenni Hermoso: “Gracias por lo que ha hecho para el futbol femenino y para abrir los ojos de muchas personas en España. Las futbolistas han abierto la caja de las injusticias con las mujeres en todas las profesiones”, aseguró.