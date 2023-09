Así se despidieron 'El programa del verano' y 'Ya es mediodía' en Telecinco: “La vida se abre paso y la TV también”

“Esto también se acabó”, advertía Patricia Pardo en los últimos cinco minutos de El programa del verano, la versión estival de El programa de Ana Rosa, antes de dejar su hueco a la nueva dupla de programas matinales de Telecinco, La mirada crítica y Vamos a ver. Citando Se acabó, la canción de la recientemente fallecida María Jiménez, el equipo de Unicorn Content preparaba a los espectadores para esta transición, en la que se mantendrá buena parte del equipo ya presente.

Y lo mismo puede decirse de Ya es mediodía. En su caso, la despedida fue más emotivo. En sí, El programa de AR ya había entonado su adiós semanas atrás, con las vacaciones de Ana Rosa Quintana; en el caso del magacín telonero de Informativos Telecinco, esta sí era su despedida oficial, con la que se ponía fin a un periodo de 5 años y 1327 programas.

El agradecimiento y paso de Patricia Pardo antes de 'Vamos a ver'

Llegadas las 13:25 horas, era el turno de El programa del verano para dejar un último mensaje. Sin estridencias, y recordando la transición a Vamos a ver, se llamaba la atención en el plató, desmontado casi por completo. Solo aguantaba la parcela de la mesa, donde se ha realizado durante estos días no solo la tertulia de actualidad, sino el club social.

“Hemos trabajado así durante toda esta semana, contando con este espacio”, señalaba, refiriéndose a la mesa de actualidad. “La vida siempre se abre paso, y la televisión también. En todo caso, gracias, gracias, gracias a la gente que nos ha acompañado durante todo este verano”, reiteraba Pardo. “El lunes habrá más y esperamos que mucho mejor”.

Tras ello, han dado paso a un vídeo que mostraba a todo el equipo de El programa del verano, a modo de homenaje por este final de ciclo. Fin de ciclo que ya se había anunciado con antelación y que tuvo su despedida oficial a finales de julio, cuando Ana Rosa Quintana se despidió de las mañanas tras algo más de 18 años en esta franja.

“Son tiempos de luz y de amor, y de seguir nuestro camino”, agregaba para apostillar la presentadora, que desde el lunes estará copresentando junto a Joaquín Prat en Vamos a ver, a partir de las 10:45 horas. “El lunes volvemos con Vamos a ver”.

Lorena puso música al cierre de 'Ya es mediodía' tras 5 años

En el caso de Ya es mediodía, que enlazaba su emisión, desde el primer momento quedó claro que estaríamos ante un adiós más emotivo. Verónica Dulanto, que ha tomado el mando en ausencia de Joaquín Prat, avisaba nada más empezar de que habría una sorpresa para acabar. Una sorpresa que se desveló musical, con la entrada en plató de la cantante Lorena.

La artista salida de OT se había responsabilizado de hacer el himno del espacio, y ahora actuaba y lo intepretaba para el equipo del espacio, que se arremolinaba en torno a la mesa. Además, se intercalaban imágenes desde el control de realización, procurando que todos estuvieran representados en este final.

Tras un vídeo que repasaban lo que había sido esta etapa, Dulanto tomaba la responsabilidad de cerrar un programa por el que pasaron presentadores como Sonsoles Ónega, su cara hasta hace poco más de un año, Marc Calderó, Miquel Valls y el presentador titular de la última etapa, el mencionado Prat. “Ha sido un auténtico placer. La vida sigue. Ponemos punto y final al programa que ha durado cinco maravillosos años. Me ha tocado a mí poner el broche final. No pasa nada”, decía la periodista, que recordaba que no se trata de un adiós, sino de un 'hasta el lunes'.

“El lunes empezamos muchos programas: Joaquín Prat lo hará en este plató con Vamos a ver. También por la mañana estará Ana Terradillos. Y yo me incorporo por la tarde, a Cuatro al día”., recordaba sobre el nuevo desafío profesional que asume, también a ritmo diario. “El siguiente que nos dure ya”, le apuntaba en tono jocoso a Miguel Ángel Nicolás. “Yo voy a estar en TardeAR, voy a seguir dando por saco”

“Esta sección del Fresh ha sido una de las más locas de este programa. Nos hemos divertido, hemos bailado, nos hemos peleado por entretenerles a ustedes, en la pandemia que fue muy duro, y en los peores momentos”, añadía Dulanto, con un último agradecimiento al público: “Hasta siempre”.