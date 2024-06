Detienen a Ana Vicente, “la mayor estafadora de España”, tras pasar por 'Código 10' en Cuatro

El pasado martes 28, Código 10 se apuntó un llamativo tanto al entrevista en plató a Ana Vicente, a quien llaman “la mayor estafadora de España”. Nacho Abad y David Aleman tuvieron a esta mujer en plató, donde defendió su inocencia ante las denuncias por presuntas estafas que se habrían realizado en su agencia de viajes. Solo días después de esta aparición televisiva, la mujer ha sido detenida.

El arresto tuvo lugar el viernes, tres días después de haber estado en Código 10, y fue conducida a prisión, tal y como informan desde Mediaset. La jueza encargada de una de las múltiples causas que acumula vio su intervención en televisión y llegó a la conclusión de que Ana podía ser multirreincidente, por lo que cursó una requisitoria para llevar a cabo su detención.

Abad la acusó de mentir en su visita a 'Código 10'

La de la semana pasada en Código 10 no había sido la única intervención televisiva de Ana Vicente. El caso ya llamó la atención de Nacho Abad en su otro espacio, En boca de todos, donde dieron voz tanto a una de las supuestas personas estafadas como a la presunta timadora.

Días más tarde, ya en Código 10 la tensión se acrecentó con el propio Abad. Vicente, que negaba todas las acusaciones, afirmaba que tenía ocho sentencias de conformidad de once procesos judiciales, de los que tres aún están en instrucción. El periodista negó la mayor y mostró la documentación que rebatiría ese testimonio.

Según Vicente, solo tenía “conformidades” de la época “de la quiebra de Marsans”. Sin embargo, Abad sacaba a relucir otros hechos acecidos en 2015, por los que había sido condenada en 2019, por reservar a su nombre y el de otras personas tres habitaciones de hotel en las que dejaron a deber 7.000 euros. “Antes me has dicho que todas las sentencias que habías tenido entre 2010 y 2021 eran de Marsans. Este no es de Marsans y estás condenada por estafa. Me has mentido, Ana”, reprochó el presentador.

La desaparición de Ana María Henao, este martes

En la emisión de este martes 4 (22:50 horas), y con los datos del sumario y de la investigación que realizan conjuntamente el FBI y la Policía Nacional, Código 10 reconstruye los últimos pasos del exmarido de Ana María Henao, la mujer estadounidense desaparecida desde febrero en Madrid. La Policía cree que el ex marido condujo 7.000 km desde Serbia hasta Madrid para matarla. A través del sumario recogemos todas las pistas y detalles del caso, con grabaciones, documentos y conversaciones claves para determinar su participación.

Además, el programa presenta en exclusiva impactantes datos del sumario, audios, fotografías y declaraciones del acusado en el caso del asesinato y descuartizamiento de Buran Forouzan, ocurrido en Jerez de la Frontera a manos del jubilado Miguel Morales, un hombre de 78 años que ya había matado a un hombre años atrás en Almería y que pasó por ello 22 años en prisión. Ante las sospechas de la policía tras la desaparición de Buran y la búsqueda de sus restos, el jubilado decidió ir a comprobar el estado del cadáver a los pozos donde lo había ocultado, repartido en cuatro bolsas y tapado con escombros, sin saber que al hacerlo estaba conduciendo a los policías al lugar.

El true crime de la semana abordará el caso de Noelia de Mingo, la doctora que después de ser condenada a 25 años de cárcel por apuñalar a ocho personas y matar a tres de ellas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en 2003, apuñaló a dos trabajadoras de un supermercado en El Molar en 2021. En el juicio aceptó una condena de 33 años de cárcel de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario.