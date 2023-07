'Drag Race España' tendrá cuarta temporada en Atresplayer tras su versión 'All Stars'

Atresmedia ya está preparando la cuarta temporada de Drag Race España, atando los últimos cabos para tener a punto una nueva edición del concurso de talentos, según adelanta 20minutos.es.

El formato presentado por Supremme de Luxe, producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios, contará con nuevas entregas que se emitirán en 2024 después de Drag Race España: All Stars, que ya está grabada y a la espera de emisión en Atresplayer.

La noticia llega tras una tercera edición que ha sido la que más éxito ha cosechado en número de reproducciones. Pero también en cuanto a repercusión internacional, ya que España es el segundo país del mundo donde se ha apostado por la versión 'All Stars'. Señal de que el programa está en pleno rendimiento en nuestro país.

Un éxito internacional que tuvo su origen en RuPaul’s Drag Race que ya lleva 15 temporadas de emisión y adaptaciones en numerosos países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Australia o Bélgica. Así como 26 premios Emmy cosechados y más de 150 millones de visualizaciones en YouTube. Por lo tanto es un incontestable éxito de crítica y público.

Cabe recordar, que en los próximos meses varias de las reinas que formaron parte de la tercera edición de Drag Race España se van de gira por nuestro país en el espectáculo musical Gran Hotel de las Reinas.