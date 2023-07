Drag Onyx visitó a Sonsoles Ónega tras su protagonismo en el 23J: “Me equivoqué de mesa”

Tras ser una de las protagonistas inesperadas del 23J, Drag Onyx se pasó este lunes por Y ahora Sonsoles para contar a los espectadores de Antena 3 cómo vivió la jornada electoral como vocal en una mesa... montada con su personaje drag.

La participante de la segunda edición de Drag Race España, de Atresplayer, desveló ante Sonsoles Ónega cómo fueron sus preparativos antes de presentarse a las ocho de la mañana en su colegio electoral y confesó que “me arrepentí mucho” por el tiempo de maquillaje y porque terminó llegando tarde.

“La noche anterior me puse muy nerviosa porque no sabía con lo que me iba a encontrar. Me desperté primero a las tres, pero luego me quedé dormida y me levanté a las seis. Me maquillé a toda leche y me estaba esperando mi ex para ir al colegio”, empezó contando.

Tal fueron sus nervios por llegar pasada la citación, que se unió a otra mesa: “Fui corriendo a la mesa y ya la habían montado. Pero resulta que me había equivocado y no era esa”.

La jornada transcurrió con tranquilidad tanto por sus compañeros de mesa como por la acogida de los vecinos que votaron. “En mi mesa divinamente, la gente encantadora (...) Fui funcionaria por un día, que era una fantasía que tenía”.