Iñaki López sorprendió a Cristina Pardo en el cierre de 'Más vale tarde': “Feijóo no sé, pero tú y yo volvemos en septiembre”

Cristina Pardo se puso este lunes al frente de su última tarde en Más vale tarde antes de sus vacaciones de verano. La presentadora se hizo eco de todas las reacciones que dejó la resaca electoral del 23J y cerró la temporada en el programa de laSexta, que quedará en manos de Marina Valdés y María Lamela hasta el próximo mes de septiembre. Iñaki López, que se encuentra de baja por paternidad, quiso entrar en directo para sorprender a su compañera.

El divertido momento de Cristina Pardo en 'Más vale tarde' con un entrevistado que hablaba sin parar: "¡Valeriano!"

Más

“Mañana te vas de vacaciones, nos dejas aquí a María y a mí. Pero resulta que no te puedes ir todavía sin que una persona te de permiso”, decía Marina Valdés en los últimos compases del programa. En ese momento, el presentador entró por videollamada para desear un buen descanso a Cristina Pardo: “¿Bueno permiso de Iñaki? Si se ha pegado toda la temporada... Pero por favor con la temporada que te has pegado y ¿todavía me tienes que dar permiso?”, reaccionó la periodista. “Como si fuera Bardají”, respondió entre bromas López en referencia al Consejero Delegado de Atresmedia.

Iñaki López continúa en su baja por paternidad

“Oye, pasátelo muy bien que hemos tenido un año muy duro. Te voy a decir una cosa, Feijóo no sé pero tú y yo volvemos en septiembre”, decía con sorna a Pardo. “Eso te iba a decir, ¿te acuerdas de dónde está la tele y tu plaza de parking y todo no?”, replicó la navarra, en una nueva pulla a su compañero, al que preguntó por su nueva paternidad junto a Andrea Ropero. “Está siendo complicado, el karma ha venido a visitarme en forma de hija que se despierta cada dos horas por la noche”, explicó.

“Nada te has perdido las elecciones, lo que no sé es si podrás salvarte de la repetición si es que la hay”, seguía diciéndole Pardo entre risas. “Bueno Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral pero en este país ya sabes que eso no significa absolutamente nada. Lo mismo nos encontramos con unas elecciones que yo las pondría el 25 de diciembre”, decía irónico el vasco antes de concluir su conexión.

Finalmente, Pardo se despidió del resto de tertulianos y de los espectadores: “Mañana estará aquí con ustedes Marina con todo el equipo, también con María Lamela, yo me marcho de vacaciones. Como he visto que lo del Gobierno está fácil ya total me voy que esto en cinco, seis días... Bueno que se lo pasen ustedes muy bien. Feliz verano, gracias por haber estado con nosotros toda esta temporada”, sentenciaba.