El divertido momento de Cristina Pardo en 'Más vale tarde' con un entrevistado que hablaba sin parar: “¡Valeriano!”

Cristina Pardo tardará en olvidar la entrevista que hizo este miércoles a un vecino de Ibiza en Más vale tarde. Valeriano Campillo, nuestro protagonista, conectó en directo para denunciar, como presidente de la Asociación de Vecinos de El Molí, los casos de 'balconing' que se producen en la isla por culpa de los turistas británicos.

El lapsus de Susanna Griso con Pamplona, Moncloa y los Sanfermines: "Necesito vacaciones, estoy fatal"

Más

Sin embargo, su denuncia quedó eclipsada por los problemas de sonido que marcaron la conexión. El hombre avisó que el sonido que le llegaba era “muy débil”. Y aunque se lo subieron, no sirvió de mucho. Por si fuera poco, se le cayó un auricular, aunque lo más llamativo es que después se tapó la boca y empezó a hablar más bajo para que no le oyera la gente que pasaba a su alrededor.

Su acción causó risas en plató, pero Valeriano no las oyó. De hecho, pensaba que no le estaban escuchando. Pero Cristina Pardo le dijo que sí, así que el hombre se puso a hablar sin parar durante casi tres minutos. La presentadora intentó cortarle, pero siguió a lo suyo. Los constantes “¡Valeriano!” de ella no surtieron efecto, lo que acabó por desesperarla y provocarla alguna risa. Así hasta que uno de sus “¡Valeriano!” sí llegó a oídos del destinatario.

“Creo que no me escuchan”, respondió el entrevistado. Cristina Pardo le dijo que sí, que le estaban escuchando. Después le dio las gracias y despidió la conexión. “Digo: 'El informativo empieza a las 20h. Hasta que Valeriano quiera'”, bromeó la presentadora.