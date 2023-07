Belén Esteban entra en campaña: “Tengo amigos que han luchado por unos derechos y creo que vamos para atrás”

Carlota Corredera ha estrenado su nuevo programa Superlativas con una invitada especialmente señalada tras el final de Sálvame, en el que la presentadora tuvo un recuerdo y alegato por parte de Laura Fa, como es Belén Esteban. La ya excolaboradora del mítico programa de Telecinco ha charlado con su amiga y también expresentadora, sin obviar una buena parte dedicada a la política.

Preguntada por si la escriben políticos, Belén Esteban reconoce que “alguno me ha escrito y se ha intentado poner en contacto conmigo, pero yo no quiero. Me han escrito algún WhatsApp y les he contestado muy correctamente, pero no quiero vincularme”, explicando a continuación que no teme que la utilicen, y recordando que tuvo “con Jorge un problema muy gordo por la política, que ya está pasado y olvidado”.

A continuación, Esteban dice claramente “sé a quién voto, sé a quién voy a votar”, para inmediatamente contradecirse cuando le pregunta Corredera: “Pues estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser”.

Después de que la presentadora la advierta de que es un titular susceptible de saltar a los medios, Belén Esteban dice que le da igual, y argumenta: “Yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que no estoy nada de acuerdo. Creo que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y lo que hay que ir es para adelante”.

La excolaboradora de Sálvame prosigue: “Yo tengo muchos amigos, y creo que con lo que voy a decir va a saber qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea, yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Y yo lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro, que puedan gobernar y en vez de ir para adelante ir para atrás”.

“A mí lo de Extremadura no me ha gustado”

La charla sobre política continúa, con Belén Esteban dejando claro que “nunca” entrará en política (“tienes que estar muy bien preparado, y yo estoy preparada para televisión”), y pidiéndoles a los políticos que dejen “tanta pelea” y se unan y se entiendan para “luchar por lo que es España, que creo que los ciudadanos lo merecemos”. “Yo estoy harta, cuando veo a los políticos los quito de la tele. No puedo con los debates ya. Me parece que todos hacen un papelón para el voto”, concluye.

Volviendo a su voto, Belén Esteban vuelve a reconocer que “estoy muy indecisa por primera vez”, y ofrece un ejemplo: “A mí lo de Extremadura no me ha gustado. La del PP dice que no quiere a Vox, y luego nos juntamos con Vox. A mí eso no me gusta, o estás o no estás”, refiriéndose a que el PP haya obligado a María Guardiola a aceptar el pacto con Vox, tras haber ella asegurado que no llegaría a un acuerdo con el partido de ultraderecha. “A mí me hubiera gustado que, quien fuese, saliese con mayoría absoluta, sin tener que juntarse con otros partidos”, termina esteban.

El programa completo (política, en el minuto 10):