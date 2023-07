'El programa de Ana Rosa' dice adiós a 18 años inamovible en las mañanas, y aboca a Telecinco a su etapa más incierta

El programa de Ana Rosa afronta este martes su última edición en Telecinco. No la última del magacín como tal, pues aún tiene semanas por delante bajo su reformulación estival, El programa del verano, pero sí la que marca un antes y un después en la historia de la cadena: es esta la jornada en la que Ana Rosa Quintana conducirá por última vez el espacio despertador de Mediaset, después de 19 temporadas. 19 temporadas en los que se acostumbró a liderar sin oposición las mañanas.

Como ya se sabe desde hace algo más de dos meses, el nuevo curso servirá para alumbrar la nueva era del canal de Fuencarral, que semana a semana desde finales de junio ha ido despidiéndose de las marcas que daban identidad y estabilidad a su parrilla. Todo comenzó con el final anunciado de Sálvame, que quedaba clausurado tras 14 años el 23 de junio; y tres semanas después hacía lo propio el Deluxe, que gozó de un tiempo de descuento para ajustar la programación veraniega.

Ahora le toca el turno a Quintana para hacer balance y madrugar por última vez, antes de saltar a la tarde con TardeAR, una nueva propuesta aún por definir con la que aspira a servir como estandarte que dé sentido y resultados a la parrilla de Mediaset en una ubicación diferente.

El cierre necesario para iniciar una incierta nueva era

El final de El programa de Ana Rosa ejemplifica, acaso más que el de Sálvame, la urgencia de una reestructuración por parte de un canal que ha encallado en una crisis de confianza para con su audiencia desde que cediera el liderato en otoño de 2021 a Antena 3. Con esta consolidada en la primera posición, Telecinco ha ido perdiendo poder de convocatoria, viendo cómo el grueso de sus ofertas perdían seguimiento.

La marcha programada de Paolo Vasile a finales de 2022, con la llegada de Alessandro Salem como nuevo consejero delegado de la empresa, ya advertía que el cambio en la hoja de ruta había de ser rotundo. Algo que se ha comprobado con el funcionamiento de las propuestas con las que han ido cubriendo el hueco de Sálvame.

Mía es la venganza, la nueva apuesta por la ficción diaria, ha acabado recalando en Divinity tras un mes en la sobremesa de Telecinco, allá donde estaba Sálvame Limón; Así es la vida, el parche veraniego para cubrir el hueco de Sálvame Naranja, también sufre con unos datos insuficientes. Con los concursos de tarde, 25 palabras y Reacción en cadena, trabajando en una lenta consolidación (es el segundo, el encabezado por Ion Aramendi, el que más progresa en semanas recientes), las características de TardeAR, el programa destinado a servir de nueva brújula, aún son una incógnita.

¿Cuál será su franja de emisión? ¿Qué lo acompañará? Son dudas ante las que Quintana, en el acto de despedida ante los medios de El programa de AR, se mostraba expectante y con ambición. De hecho, ella misma era quien revelaba que la decisión de que pasara a la tarde se le comunicó directamente en diciembre, según aterrizó Salem en Madrid. “Un par de meses después me dijo que había que cambiar las tardes y que creía que yo era la mejor opción”, añadía.

“Entendía que si la cadena que me ha dado 19 años de éxito me necesitaba, no le podía decir que no”, agregaba. La necesidad es imperiosa, pues Telecinco afronta un final de julio en fase crítica: el canal ha caído por debajo de La 1, y alejándose jornada a jornada del doble dígito: 9.5%, a fecha del día 24.

La historia de un reinado absoluto durante 18 años

Del programa de Ana Rosa que vendrá aún queda por hablar, largo y tendido: los detalles aún son leves. Con Beatriz Archidona como colaboradora destacada, y con el fichaje sorpresa de Manu Marlasca, procedente de laSexta, TardeAR aspira a “intentar” ser gamberro y no parecerse al anterior (y exitoso) esfuerzo de la presentadora en la tarde: Sabor a ti en Antena 3. También sabemos que, a priori, no se incluirá la información política: “Las tardes no son para hacer tertulias y grandes debates políticos”, declaraba ella, aunque sin cerrar la puerta con contundencia al respecto. Los datos de sus últimas entrevistas de campaña son un argumento lógico para dejar eso en el aire.

Del programa de Ana Rosa que termina, en cambio, sí se pueden decir muchas cosas. No en vano, no estamos acostumbrados a formatos tan fiables en lo que respecta a las audiencias.

“19 temporadas son toda una vida en las mañanas de Telecinco. He visto la vida, mi vida, pasar sentada en el plató entre el 10 de enero de 2005 y el 25 de julio de 2023”, reconocía la también dueña de Unicorn Content durante la rueda de prensa en la que estuvo verTele. “No quiero mirar atrás, pero tengo la sensación de dejar a mi familia, como cuando te vas de casa con 18 años”.

Como ella misma recuerda, la era de El programa de AR se inició a comienzos de 2005. Tras la salida de María Teresa Campos rumbo a Antena 3, Quintana tenía ante sí el reto de pugnar por el dominio matinal con la hasta entonces reina, recién agarraba esta los mandos de Cada día (estrenado en septiembre de 2004). “Dije que haríamos un 15% e hicimos un 36%”, rememora Quintana.

En su primera temporada (de enero a julio de 2005), el liderazgo quedó patente: 26.1% y 1,1 millones de espectadores para la de Telecinco. Con el primer trimestre del curso 2005/2006 a punto de concluir, Antena 3 decidía cancelar Cada día: este había anotado de septiembre a diciembre de 2005 un 17%, frente al 24.9% de Ana Rosa en ese mismo periodo. Con este simbólico paso de cetro, El programa de AR ha mantenido 18 años de liderazgo casi absoluto. Esto se traduce en números en un 19.8% de cuota de pantalla y 655.000 espectadores. Su mayor audiencia histórica la anotó el 8 de febrero de 2007 con 1.596.000 seguidores y un 29,2% de share.

Y junto con los datos de audiencia, los reconocimientos: durante esta andadura, el magacín ha aglutinado un palmarés donde se incluyen el Premio Ondas a la mejor presentadora para Quintana, seis TP de Oro (a Quintana en 2006 y 2010 y al programa en 2007, 2008, 2009 y 2012), un Micrófono de Oro (2011); y dos Antenas de Plata a Joaquín Prat (2017) y Patricia Pardo (2022). Precisamente la cantera ha sido otro destacado valor del espacio, por el que también pasaron antes Máximo Huerta y Óscar Martínez.

También, por supuesto, ha habido hueco para las polémicas: una de las más destacadas es la referente a Isabel García, mujer de Santiago del Valle, condenado por la muerte de la niña Mari Luz. La mujer aseguró que fue coaccionada para ser entrevistada en Telecinco, lo que llevó a que Ana Rosa compareciese como investigada en juzgados para negar la mayor, allá por marzo de 2011. La causa fue archivada dos meses después, al determinar la jueza que no podía considerarse que García “actuase violentada por los acusados”.

No hay que olvidar tampoco los ecos de la Operación Tándem, donde estaba involucrado el marido de Quintana, Juan Muñoz: su detención quedó silenciada en el magacín, en agosto de 2018. En septiembre, al volver de vacaciones, la presentadora manifestó: “No soy capaz de tratar esto de una forma objetiva”. El empresario acabó pactando con la Fiscalía en 2020 para rebajar su petición de condena a un once meses.

Audiencias de 'El programa de Ana Rosa'

Temporada 1 (2005): 26.1% y 1.123.000

Temporada 2 (2005-2006): 25.5% y 1.091.000

Temporada 3 (2006-2007): 22.7% y 978.000

Temporada 4 (2007-2008): 20.7% y 859.000

Temporada 5 (2008-2009): 18.9% y 710.000

Temporada 6 (2009-2010): 18.8% y 501.000

Temporada 7 (2010-2011): 17% y 503.000

Temporada 8 (2011-2012): 16.8% y 500.000

Temporada 9 (2012-2013): 18% y 531.000

Temporada 10 (2013-2014): 19.5% y 571.000

Temporada 11 (2014-2015): 20.5% y 600.000

Temporada 12 (2015-2016): 18.8% y 538.000

Temporada 13 (2016-2017): 19% y 543.000

Temporada 14 (2017-2018): 18% y 628.000

Temporada 15 (2018-2019): 19.1% y 617.000

Temporada 16 (2019-2020): 18.7% y 735.000

Temporada 17 (2020-2021): 19.7% y 691.000

Temporada 18 (2021-2022): 18.3% y 559.000

Temporada 19 (2022-2023): 17% y 460.000

Se despide tras su regreso y el alzamiento de 'Aruser@s'

El programa de AR se despide sin que durante años ningún otro espacio lograra hacerle sombra. Ninguno, hasta esta última temporada 2022/2023, cuando Aruser@s consumó el sorpasso más llamativo de nuestra televisión reciente. Desde que debutara en septiembre de 2018, el crecimiento del morning show de Alfonso Arús ha sido continuado, mejorando curso a curso sus registros, y superando a las distintas ofertas de la competencia hasta dar caza a El programa de AR durante el último balance.

El humorning, en su franja principal (la que transcurre de 9:00 a 11:00 horas), ha logrado colocarse por encima en estricta competencia, con un 17.8%, un dato 2.3 puntos porcentuales más alto que el de Telecinco, que luego sí recuperar el primer lugar en su franja completa hasta las 13:30 horas. Más allá de la solidez del producto, el alza de Aruser@s demuestra el cambio de época, que también se evidencia en las declaraciones cruzadas de Quintana y Arús. Después de que este se opinase que el de laSexta juega en una liga distinta a la suya, su homólogo reaccionó con rapidez: “Supongo que será verdad: nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League”.

“Siempre les podré comentar a mis nietos, o bisnietos, que fuimos líderes en las mañanas televisivas”, decía triunfante, igualando el discurso de Quintana sobre aquel triunfo sobre sus antecesora, la Campos, poniendo en valor la gesta.

Con un 17% y 460.000 en el último cómputo, El programa de Ana Rosa se despide tras una temporada especial, en la que Quintana regresó tras su baja para someterse a tratamiento para el cáncer de mama que se le diagnosticó en el último trimestre de 2021, y que la mantuvo once meses de baja. Desde su regreso, en octubre de 2022, la presentadora ha tenido oportunidad de celebrar el decimoctavo aniversario de su espacio, un hito al alcance de pocos espacios, y al calor de sus compañeros. “No sabía si iba a poder estar”, reconocía emocionada.

Esta temporada también ha sido la de la controversia que desatan sus editoriales y opiniones políticas, más aún en esta última campaña electoral que ha hecho que su descanso vacacional se haya postergado más de lo habitual (aunque haya tenido algo más de una semana de vacaciones a mitad del mes). “Esa es mi opinión, la opinión de Ana Rosa Quintana, no la del programa ni su línea editorial [...] Digo lo que pienso e intento no contaminar al resto del programa”, afirmaba a Gabriel Arias Romero, de verTele, al ser preguntada por estos postulados especialmente críticos con Pedro Sánchez y su gobierno de coalición, en una charla en la que afirmaba sin tapujos que Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones.

La nueva mañana, con el sello de Ana Rosa

La apuesta no salió como preveía: el PP ganó, sí, pero no con la fuerza suficiente como para lograr la mayoría absoluta con Vox, y de hecho ha dejado reforzado al PSOE de Pedro Sánchez, a quien en su penúltima mañana volvió a criticar. La pretendida entrevista a Feijóo (hubiera sido la tercera en apenas dos meses) no llegó a producirse.

A falta de saber cómo se resuelve la escena política que deja el 23J El programa de AR se despide acusando el final de una era, en la que algunas de sus colaboradoras más destacadas, siempre fieles a Quintana, han hecho las maletas y fichado por Atresmedia, la competencia. Es el caso de Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar, fichajes estrella para Y ahora Sonsoles, y de Cruz Morcillo, que engrosa el área de sucesos de Antena 3 y laSexta. A la par que respetaba la decisión de estas profesionales, aseguraba que “no le podía pagar lo que le están pagando” a estas en su nueva casa.

En pocos meses, Quintana pasará a ser la competencia que trate de ganar a las que fueron sus compañeras y discípulas. Lo hará después de haber asegurado su presencia, de un modo u otro, en la mañana, que seguirá producida por Unicorn Content, a la postre la productora dominante en la televisión española. A partir de septiembre, será el turno de dos de sus colaboradores más estrechos, Ana Terradillos y Joaquín Prat, para que se repartan la mañana, ahora troceada: la primera en La mirada crítica, marca recuperada para la tertulia política de primera hora; el segundo (acompañado por Patricia Pardo) tomará el relevo con Vamos a ver, que sustituirá también a Ya es mediodía.

Hay, por lo tanto, sensación de continuidad. No es para menos, siendo el final del programa una necesidad por el bien común de la empresa, Mediaset, que por la productividad del magacín que se encamina a su adiós. La marca El programa de AR se despide ostentando el récord de ser el matinal más longevo en nuestro país, con 4.654 emisiones. En su haber, según datos de Telecinco, 16.289 horas de emisión en directo y aproximadamente 28.000 conexiones.

Se despide, como decíamos, con 18 años de vida. En la emisión del aniversario, de hecho, los compañeros de Ana Rosa jugaron a regalarle un DNI simbólico por esa “mayoría de edad”. El momento ya tenía cariz premonitorio: la fecha de caducidad que se había serigrafiado en el documento era relativamente próxima, el 1 de enero de 2025. “¿A quién se le ha ocurrido?”, preguntó entre risas. Telecinco ahora tiene que renovar su carta de presentación, con la esperanza, y la presión, de que el recorrido sea tan duradero.