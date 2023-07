Alfonso Arús esquiva el dardo de Ana Rosa: “Nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League”

Aunque Ana Rosa Quintana presuma de que su programa es el más visto de las mañanas, en los últimos meses ha perdido la batalla frente a Aruser@s. En el horario de estricta competencia, el programa que presenta Alfonso Arús tiene 2.3 puntos más de audiencia que el magacín de Telecinco.

Los datos están ahí, pero la periodista cree que no son cifras comparables porque “Aruser@s es otro tipo de programa, no es un magacín de actualidad, y no competimos en la misma liga”.

Sus palabras, formuladas en una entrevista con El Plural, han sido contestadas por Alfonso Arús en La Vanguardia.

“Supongo que será verdad: nosotros estamos en Champions y ellos en Europa League”, bromea el showman de Atresmedia para dar mayor relevancia al programa que presenta cada mañana en laSexta desde 2018, cuando arrancó con un 9.1% de cuota de pantalla.

Orgulloso, presume del 17.8% de share que ha conseguido en esta temporada que acaba. “La liga es la misma. Todos jugamos en la misma competición, solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior, y con menos medios. Nuestros competidores tienen unos recursos infinitamente mayores.”

“Siempre les podré comentar a mis nietos, o bisnietos, que fuimos líderes en las mañanas televisivas”, se felicita Arús, cuya fórmula parece haber gustado al público: “Actualidad pura y dura en clave de humor y curiosidades, o contenidos divertidos que oxigenen los temas más serios”.

Para Ana Rosa, Aruser@s “no es un magacín de actualidad”, algo que hace gracia al presentador de laSexta: “No, claro. Somos el NODO, o un documental de La 2 (risas). Somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana. Y sin haber tenido que rectificar nunca una información. Es más: hemos obligado a los magazines clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes, en función de los temas que les habían dado audiencia previamente”.

Además, el showman tiene claro que María Teresa Campos “fue la última gran innovadora de las mañanas”. “Antes, Hermida y Pepe Navarro. Desde María Teresa Campos nadie ha inventado nada. Cero. Mover la tertulia política que se emitía a las 14 h a las 9 no es innovar. Lo mismo pasa con los sucesos o el corazón. La Campos fue la última gran creadora. Y con una ironía y una sonrisa únicas”, sentencia.