Ana Rosa comenta la marcha de sus tertulianas rumbo a Antena 3 y desliza el motivo

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de los tertulianos de Mediaset que estarían negociando su traslado a Atresmedia. Los últimos cambios en Telecinco han provocado un fuerte terremoto en sus platós, y algunos rostros conocidos ya han puesto rumbo a la competencia.

El programa de Ana Rosa es uno de los espacios más afectados. El magacín matinal desaparecerá en septiembre cuando su presentadora salte a las tardes para sustituir a Sálvame con TardeAR, algo que ha obligado a muchos colaboradores a mover ficha. Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo y Cruz Morcillo son las primeras en dar el paso.

Este jueves, en un encuentro con los medios de comunicación, Ana Rosa Quintana fue preguntada por estas salidas, concretamente por las de Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo, que en Antena 3 han empezado a colaborar con Y ahora Sonsoles.

La presentadora deja claro que “no hubo oportunidad” de retenerlas en Mediaset. “Cuando nos lo comunicaron, ya estaba hecho”, afirma.

En cualquier caso, respeta la decisión porque entiende que “todo el mundo tiene derecho a cambiar de empresa, de programa y de asegurarse su futuro económico”.

Además, señala que no hubiera sido posible un acuerdo, al menos en uno de los casos: “Aunque me hubieran dado la oportunidad, yo no le podía pagar lo que le están pagando”.

Hace unos días, Cortázar dijo que este cambio de aires que le “convenía”. “Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla”, reconoció.

Cortázar y García Pelayo debutaron recientemente en el magacín de Sonsoles Ónega, donde competirán, a partir de septiembre, contra la que fuera su jefa en Telecinco.

Ana Rosa asegura que todavía no ha hablado con Ónega sobre este salto a las tardes. Ambas trabajaron juntas en Telecinco bajo la misma productora (Unicorn Content) y muy pronto coincidirán en la misma franja de emisión. “Esperamos ganar”, afirma la periodista, que ha fichado a Manu Marlasca para su nuevo programa.