Drama en 'El Conquistador' por la salida de dos favoritas y la extinción de uno de los equipos tras la prueba “más injusta”

El episodio 6 de El Conquistador de TVE marcó la aventura con un antes y un después. La prueba de inmunidad dio un giro alzando a los Yokahu como ganadores e hiriendo casi de muerte a las Atabey.

Más aún al descubrir que para superar el desafío eran imprescindible las dos piernas y para Mireia fue imposible superarlo. “Es la prueba más injusta” decían en las redes al ver que se marchaba una de las favoritas del equipo, aunque sin dejar de luchar hasta el final.

Aún peor fue ver que Andrea Azkune, otra de las más valoradas de los Corocotes, tampoco completaba la prueba y quedaba expulsada: “La estrategia de Patxi de eliminar a las Atabey no ha sido acertada”, lamentó entre lágrimas.

Y es que, como muchos apuntaban, el equipo femenino se desintegró con la marcha de Mireia. Por lo que ya nada volverá a ser como antes para el programa.

Un castillo de naipes que provocó el rifirrafe entre Keroseno y Julian

La prueba de inmunidad consistió en que cada equipo construyera un castillo de naipes en el mar. Aguantándose sin caer al agua. Los Corocotes iban en cabeza, después los Yokahu y las Atabey en último lugar.

Todo cambió cuando a los Yokahu se les cayeron las cartas y las chicas vieron alguna posibilidad en el horizonte. Entre el rifirrafe de Keroseno y Julian, donde el concursante le pidió que “cerrara el pico”. Algo que el presentador no hizo.

Yocahu´s ganadores del juego de los Naipes. Felicidades. También dar la enhorabuena a Finito y Keroseno. Nada fácil hacer este juego en pareja. #ElConquistador6 pic.twitter.com/WUsCm9IDmi — El Conquistador (@elconquis_rtve) 9 de octubre de 2023

Pero finalmente se repusieron y fueron los rojos los ganadores de la prueba de inmunidad. Los Corocotes se llevaron el segundo puesto y Atabeys fueron directas al campamento infernal.

La asamblea más decisiva para las Atabey

“Esta es la Asamblea más decisiva de vuestra historia” anunció Raquel Sánchez Silva a las Atabey pidiéndoles que escogieran a sus duelistas con inteligencia ya que “las decisiones van a determinar la posibilidad de continuidad de alguna de ellas en la aventura y la extinción o no del equipo”.

Aunque muchas confesaron que “llegado a este punto lo mejor que nos pueda pasar es que nos disolvamos”, no todas pensaron lo mismo y apostaron por las más fuertes. Las dos joanas debían ir al desafío y la nominada fue Mireia, por definirla como la más débil.

El peor desafío para Mireia... pero no fue la única

Andrea, Joana y Mireia fueron las escogidas para luchar en el “primer desafío 100% femenino” como lo calificó Raquel. Un reto en el que las Atabey se jugaban su continuidad y la extinción del equipo.

Para ganarlo debían ser las que más líquido de coco lograran en 20 minutos. Primero debían subir a las palmeras para coger los cocos, bajarlos a una mesa y partirlos. Una prueba en la que la fuerza de las piernas era imprescindible para escalar la palmera.

Sin embargo, para Mireia fue imposible al solo contar con una extremidad: “No tengo manera de dominar la izquierda”, lamentaba mientras probaba sin éxito que se le clavara en el árbol. Finalmente se quitó la prótesis pero acabó tumbada en el suelo, llorando de rabia y con las manos dormidas de intentarlo.

La única que logró coger un coco fue Joana que celebró su triunfo. Mientras veía marchar a Mireia, que pidió que su lucha “sirviera de ejemplo para que nadie se rindiera”, y a Andrea que criticó la decisión de Patxi de enviarla al desafío.

🔵 NUEVO: "Lo he dado todo pero no merezco ser conquistadora", Andrea tras su desafío #ElConquistadorDebate ¿Es demasiado dura consigo misma? pic.twitter.com/MotkuoKKQH — El Conquistador (@elconquis_rtve) 9 de octubre de 2023

Con la marcha de Mireia, las Atabey se extinguían pero Joana tenía una última misión: “Repartir a las Atabey en otros equipos pero hay una que no continuará. Y no lo vamos a decidir nosotros. Quien se rinde no merece vivir esta aventura”, sentenciaron los presentadores.