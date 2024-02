Eduardo Noriega se recupera tras sufrir un accidente de tráfico: “Salí despedido de la moto”

El actor Eduardo Noriega se recupera tras sufrir un accidente de tráfico, en el que salió despedido de su moto al ser embestido por un coche en la madrileña M-30. “Un susto tremendo”, expresa el intérprete, que no ha sufrido lesiones mayores.

Así lo ha compartido él mismo en un post de Instagram, red social en la que cuenta lo sucedido y tranquiliza a sus seguidores respecto a su estado de salud. “Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante”, comienza escribiendo en primera persona.

“Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar”, añade Eduardo Noriega, que entre otros proyectos tiene pendiente de estreno su participación en la serie Reina Roja de Amazon Prime Video.

A continuación, el intérprete cántabro aprovecha la misma publicación para dar las gracias a los cuerpos de bomberos, policía y Samur de Madrid “por atenderme con tanta rapidez y eficacia”, y también al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, “por su atención y profesionalidad”.